Смачно та швидко: як приготувати курячу грудку на сковороді

Приготоване таким чином м'ясо можна нарізати на бутерброди наступного дня

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Любителі курки діляться на дві групи: шанувальники стегенець і тих, хто віддає перевагу грудці. Серед других м'ясних страв обсмажена на сковорідці куряча грудка — це, безумовно, один із найпростіших у приготуванні рецептів.

Страва виходить ніжною, і смачною навіть наступного дня. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Смажена куряча грудка на сковороді

Інгредієнти:

400 г курячої грудки;

100 г сирої шинки;

40 г вершкового масла;

1 зубчик часнику;

1 склянка марсали;

1 пучок шавлії;

сіль, чорний перець.

Перш за все, щоб приготувати курячу грудку на пательні, добре її почистіть, видаліть центральну кістку та хрящ між двома частинами, розділіть грудку на дві частини. Розкладіть на обробній дошці кілька скибочок сирої шинки, зверху покладіть частину курячої грудки та обгорніть її скибочками шинки один за одним так, щоб вони добре прикріпилися до курки. Повторіть операцію з іншою половиною грудки.

На сковороді з антипригарним покриттям обсмажте зубчик часнику з вершковим маслом і шавлією. Додайте курячі грудки, загорнуті в шинку, перевертаючи їх, коли вони стануть золотисто-коричневими з одного боку. Додайте сіль, перець і марсалу.

Тепер накриваємо кришкою і готуємо 25-30 хвилин. Куряча грудка готова.

Також ви можете приготувати смачну курку в клярі.