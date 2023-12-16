Новорічне меню: як приготувати бутерброди зі шпротами

Це традиційна святкова страва, яку дуже легко приготувати.

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Бутерброди зі шпротами — це чудова новорічна страва, яка залишається популярною навіть коли шпроти перестали бути дефіцитом.

Зазвичай такі бутерброди готуються, як холодна закуска, але можна зробити і гарячі бутерброди з сиром. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.

Бутерброди зі шпротами

Інгредієнти:

1 банка шпрот;

чорний хліб;

твердий сир — 80 г;

солоний огірок — 2 шт;

часник — 1 зубчик;

майонез — 100 г;

рослинна олія — 1 ст. л.;

петрушка, чорний перець.

Розігрійте духовку до 190 градусів. Застеліть деко папером для випічки та збризніть олією. Відкрийте банку зі шпротами та злийте олію. Рибки обсушіть на паперових рушниках.

Подрібніть зубчик часнику та петрушку. Змішайте майонез із часником і зеленню та приправте перцем.

Наріжте хліб скибочками, а солоні огірки тонкими скибочками.

Сир натріть на дрібній тертці. Намажте хліб майонезним соусом і розкладіть на деку. Зверху на соус викладіть по 2-3 кружки огірка, зверху помістіть по 2-3 рибки. Посипте бутерброди тертим сиром або розкладіть скибочки моцарели.

Поставте деко з бутербродами в середину розігрітої духовки і запікайте близько 15 хвилин.

Сир має повністю розплавитися, а хліб злегка підрум'янитися. Перекладіть гарячі бутерброди на дошку, прикрасьте листям петрушки й одразу подавайте. Можна прикрасити скибочкою лимона.

Майонез ви можете приготувати й самостійно. Розбийте в склянку занурювального блендера сире куряче яйце, додайте 1 ч. л. меду, 1 ч. л. діжонської гірчиці, 1 ст. л. лимонного соку, влийте 120 мл олії та посоліть. Опустіть блендер до самого дна склянки й увімкніть на максимальну швидкість. Уже за 10 секунд суміш у склянці почне світлішати та густішати, а ще за кілька секунд майонез буде готовий.

Якщо ви любите гарячі бутерброди, то можете приготувати їх ще й за цими рецептами.