Сирник "Сльози ангела": як приготувати вишуканий десерт

За цим рецептом сирник виходить неймовірно ніжним та смачним.

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Сирник "Сльози ангела" складається з трьох шарів: основа з тіста, сирна начинка та пухкі білки зверху. Через велику кількість краплинок, що утворюються на його поверхні, його і називають "Сльози ангела", сирник з росою, або "Сльози Валенсії". Рецептом поділились на сайті Besahy.

Сирник "Сльози ангела"

Інгредієнти:

Для основи:

жовтки 2 шт.;

цукор 200 г;

сметана 4 столові ложки;

цедра лимона 1 шт.;

борошно 350 г;

розпушувач 2 ч. л.;

сіль 1 щіпка;

маргарин 200 г.

Для сирної начинки:

сир кисломолочний 1 кг;

яйця 2 шт.;

жовтки 4 шт.;

цукор 200 г.;

олія 100 г.;

пудинг 2 пачки;

молоко 400 мл;

розпушувач для печива 2 ч. л.

Для білкового шару:

білки 6 шт;

цукор 100 г.

Спочатку готуємо основу сирника: в глибокій мисці збиваємо міксером два жовтки зі склянкою цукру. Додаємо 4 столові ложки сметани. Все добре перемішуємо. Просіюємо 350 грамів в суміш. Додаємо щіпку солі та цедру лимона і натираємо 200 грамів маргарину на тертці. І додавши дві чайні ложки розпушувача для печива, замішуємо еластичне тісто. Залишаємо його в холодильнику на 1 годину.

За цю годину робимо сирну начинку. Розбиваємо два яйця у миску та додамо 4 жовтки. Всипаємо 200 грамів цукру. І збиваємо все міксером до однорідної маси.

Додаємо кілограм не дуже жирного кисломолочного сиру, 100 грамів олії та продовжуємо збивати. Висипаємо дві пачки пудингу, його також можна замінити кукурудзяним крохмалем. В стандартній пачці приблизно 40 грамів. Додаємо 400 мл молока та дві чайні ложки розпушувача для печива.

Продовжуємо збивати блендером. Це і буде наша сирна начинка.

Готуємо форму, в якій будемо випікати сирник: збризкуємо стінки та дно форми олією. Викладаємо пергамент і також його трохи намащуємо. Виймаємо наше тісто з холодильника і розкачуємо під форму, щоб можна було зробити бортики. Заливаємо сирну масу, ложкою розрівнюємо. Ставимо сирник в духовку, розігріту до 180 градусів і випікаємо 50 хвилин.

І готуємо шар з білків. Шість білків збиваємо міксером та поступово додаємо до них 100 грамів цукру. Збиваємо міксером поки білки не стануть білими і густими.

Через 50 хвилин дістаємо сирник з духовки. Викладаємо збиті білки на сирник, повертаємо його у духовку і запікаємо 15 хвилин за температури 175 градусів.

Коли сирник спікся, відкриваємо духовку та залишаємо на ніч у духовці. При подачі нарізаємо на квадратики.

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