Сирник "Сльози ангела": як приготувати вишуканий десерт
За цим рецептом сирник виходить неймовірно ніжним та смачним.
Сирник "Сльози ангела" складається з трьох шарів: основа з тіста, сирна начинка та пухкі білки зверху. Через велику кількість краплинок, що утворюються на його поверхні, його і називають "Сльози ангела", сирник з росою, або "Сльози Валенсії". Рецептом поділились на сайті Besahy.
Сирник "Сльози ангела"
Інгредієнти:
Для основи:
- жовтки 2 шт.;
- цукор 200 г;
- сметана 4 столові ложки;
- цедра лимона 1 шт.;
- борошно 350 г;
- розпушувач 2 ч. л.;
- сіль 1 щіпка;
- маргарин 200 г.
Для сирної начинки:
- сир кисломолочний 1 кг;
- яйця 2 шт.;
- жовтки 4 шт.;
- цукор 200 г.;
- олія 100 г.;
- пудинг 2 пачки;
- молоко 400 мл;
- розпушувач для печива 2 ч. л.
Для білкового шару:
- білки 6 шт;
- цукор 100 г.
Спочатку готуємо основу сирника: в глибокій мисці збиваємо міксером два жовтки зі склянкою цукру. Додаємо 4 столові ложки сметани. Все добре перемішуємо. Просіюємо 350 грамів в суміш. Додаємо щіпку солі та цедру лимона і натираємо 200 грамів маргарину на тертці. І додавши дві чайні ложки розпушувача для печива, замішуємо еластичне тісто. Залишаємо його в холодильнику на 1 годину.
За цю годину робимо сирну начинку. Розбиваємо два яйця у миску та додамо 4 жовтки. Всипаємо 200 грамів цукру. І збиваємо все міксером до однорідної маси.
Додаємо кілограм не дуже жирного кисломолочного сиру, 100 грамів олії та продовжуємо збивати. Висипаємо дві пачки пудингу, його також можна замінити кукурудзяним крохмалем. В стандартній пачці приблизно 40 грамів. Додаємо 400 мл молока та дві чайні ложки розпушувача для печива.
Продовжуємо збивати блендером. Це і буде наша сирна начинка.
Готуємо форму, в якій будемо випікати сирник: збризкуємо стінки та дно форми олією. Викладаємо пергамент і також його трохи намащуємо. Виймаємо наше тісто з холодильника і розкачуємо під форму, щоб можна було зробити бортики. Заливаємо сирну масу, ложкою розрівнюємо. Ставимо сирник в духовку, розігріту до 180 градусів і випікаємо 50 хвилин.
І готуємо шар з білків. Шість білків збиваємо міксером та поступово додаємо до них 100 грамів цукру. Збиваємо міксером поки білки не стануть білими і густими.
Через 50 хвилин дістаємо сирник з духовки. Викладаємо збиті білки на сирник, повертаємо його у духовку і запікаємо 15 хвилин за температури 175 градусів.
Коли сирник спікся, відкриваємо духовку та залишаємо на ніч у духовці. При подачі нарізаємо на квадратики.
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