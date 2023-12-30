Смачно та швидко: рецепт вареників із квашеною капустою

Такі вареники роблять із ніжним заварним тістом.

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Вареники – це, мабуть, найпопулярніша страва української кухні. Їх готують з різноманітними начинками: картоплею, сиром, вишнями, сливами, ягодами, квасолею. Але із капустою вони виходять надзвичайно смачними. І готуються просто. Рецептом поділились на сайті Besahy.

Тісто для вареників також може бути з різноманітного борошна: пшеничного, гречаного, житнього або ячмінного. Але найпопулярнішим є пшеничне. Техніка приготування також може бути різна.

Це заварне тісто виходить дуже еластичне і не сохне, та й потребує мінімум інгредієнтів.

Вареники з капустою

Інгредієнти:

квашена капуста;

цибуля 4 шт.

щіпка солі та чорного меленого перцю;

борошно 400 г;

вода 200 г;

олія 3 ст. л.;

Спочатку готуємо начинку. Беремо кілограм квашеної капусти та заливаємо водою. Варимо на невеличкому вогні приблизно годину. поки вариться капуста, чистимо цибулю, дрібно ріжемо та підсмажуємо на сковороді. Коли цибуля засмажилась, відкладаємо третину на засмажку.

Коли капуста стала м'якшою, проціджуємо та додаємо до цибулі на сковороді. Капусту добре перчимо. І тушкуємо пів години. Іноді помішуємо ложкою. Коли капуста готова, відкладаємо її, щоб охолола.

Тепер готуємо тісто. Просіюємо 400 грамів борошна через сито. Додаємо 200 мілілітрів дуже гарячої води та 3 столових ложки олії. Починаємо замішувати тісто. Під час замішування досипаємо ще трохи борошна, якщо тісто дуже сильно липне до рук. Місимо тісто доти, поки воно не стане еластичним.

Тепер час готувати вареники. Готуємо робочу поверхню, посипаємо борошном та викладаємо на нього частину тіста. Робимо кругляші зручними способом. Ліпимо вареники.

Кидаємо вареники у каструлю з підсоленим окропом. Варимо приблизно 5 хвилин, поки вони не поспливають на поверхню. Дістаємо їх друшляком та замащуємо засмажкою з цибулі.

На десерт можете приготувати смачний медовик за дуже простим рецептом.