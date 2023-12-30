На новорічний стіл: рецепт вершкового десерту з мандаринами та сухофруктами

Цей ніжний і смачний десерт дуже легко приготувати.

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Красивий, смачний і дуже легкий — саме таким має бути новорічний десерт. І цей десерт дуже просто приготувати. Його родзинка — це мандарини, традиційне частування на Новий рік. Навіть зараз, коли вони вже перестали бути дефіцитом. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.

Вершковий десерт із мандаринами

Інгредієнти:

12 ягід чорносливу;

12 ягід кураги;

500 мл свіжозавареного зеленого чаю;

6 великих соковитих мандаринів;

200 г сметани 25%;

200 мл вершків 33%;

40 г мигдальних пластівців.

У сотейнику змішайте чорнослив і курагу. Залийте гарячим зеленим чаєм і доведіть до кипіння на середньому вогні. Варіть 20 хвилин, поки сухофрукти не стануть м'якими. Відкиньте на друшляк і остудіть. Зелений чай більше не потрібен.

Очистіть мандарини та видаліть білі волокна. Наріжте два мандарини тонкими кружальцями і виберіть вісім найрівніших і найкрасивіших.

Мандарини, що залишилися, розділіть на часточки. Акуратно змішайте із сухофруктами. Розкладіть масу, що вийшла, по чотирьох креманках, викладаючи вздовж стінок кожного келиха по 2 кружки мандарина.

Охолоджені збиті вершки та сметану перемішайте до однорідності й розкладіть по креманках. Посипте десерт підсмаженими на сухій пательні пластівцями мигдалю та подавайте.

Також ви можете приготувати смачний медовик.