На новорічний стіл: рецепт вершкового десерту з мандаринами та сухофруктами
Цей ніжний і смачний десерт дуже легко приготувати.
Красивий, смачний і дуже легкий — саме таким має бути новорічний десерт. І цей десерт дуже просто приготувати. Його родзинка — це мандарини, традиційне частування на Новий рік. Навіть зараз, коли вони вже перестали бути дефіцитом. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.
Вершковий десерт із мандаринами
Інгредієнти:
- 12 ягід чорносливу;
- 12 ягід кураги;
- 500 мл свіжозавареного зеленого чаю;
- 6 великих соковитих мандаринів;
- 200 г сметани 25%;
- 200 мл вершків 33%;
- 40 г мигдальних пластівців.
У сотейнику змішайте чорнослив і курагу. Залийте гарячим зеленим чаєм і доведіть до кипіння на середньому вогні. Варіть 20 хвилин, поки сухофрукти не стануть м'якими. Відкиньте на друшляк і остудіть. Зелений чай більше не потрібен.
Очистіть мандарини та видаліть білі волокна. Наріжте два мандарини тонкими кружальцями і виберіть вісім найрівніших і найкрасивіших.
Мандарини, що залишилися, розділіть на часточки. Акуратно змішайте із сухофруктами. Розкладіть масу, що вийшла, по чотирьох креманках, викладаючи вздовж стінок кожного келиха по 2 кружки мандарина.
Охолоджені збиті вершки та сметану перемішайте до однорідності й розкладіть по креманках. Посипте десерт підсмаженими на сухій пательні пластівцями мигдалю та подавайте.
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