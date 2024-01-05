Грушево-шоколадний торт: рецепт смачної випічки
Торт із грушами та шоколадом — це приголомшливий десерт. І його дуже просто приготувати.
Торт із грушами та шоколадом — це дуже ніжний та ароматний десерт, приготування якого не потребує багато часу. Одразу після того, як він охолов, його можна покрити ганашем із темного шоколаду і прикрасити тонкими скибочками груші, висушеними в духовці. Рецептом поділилися на сайті Un pizzico di Pepe Rosa.
Інгредієнти розраховані на форму діаметром 22 см.
Грушево-шоколадний торт
Інгредієнти:
- 200 г борошна;
- 50 г крохмалю;
- 180 г цукру;
- 3 яйця;
- 250 г маскарпоне;
- 2 груші зі щільною м'якоттю;
- 1 пакетик розпушувача;
- 1 чайна ложка кориці.
Для ганаша:
- 150 г чорного шоколаду 80%;
- 200 мл вершків.
Для декору:
- 2 груші;
- цукрова пудра.
Збийте цукор із маскарпоне до отримання пінистої суміші. Додайте по одному яйця, потім борошно з просіяним крохмалем і розпушувачем. Продовжуйте збивати протягом кількох хвилин, потім додайте дві нарізані кубиками груші, попередньо очищені від шкірки та серцевини. Нарешті додайте корицю. Вилийте суміш у форму, застелену папером для випічки.
Випікати за температури 170° у гарячій духовці приблизно 50 хвилин.
Дайте пирогу охолонути, потім дістаньте його з форми. І приготуйте шоколадний ганаш. Нагрійте вершки, потім вилийте їх на частково розтоплений шоколад і ретельно перемішайте, поки не отримаєте гладку й однорідну суміш.
Дайте шоколадному ганашу охолонути протягом кількох хвилин, перш ніж покривати ним торт.
А щоб прикрасити торт, очистіть дві груші, наріжте їх тонкими скибочками і покладіть на деко, застелене папером для випічки і посипане цукровою пудрою.
Запікайте за температури 180° приблизно 15 хвилин. Рідина піде, і скибочки ідеально підійдуть для декору.
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