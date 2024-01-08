Шоколадний торт із хурмою та горіховим кремом: рецепт дивовижного десерту

Шоколадний торт із хурмою — це дуже простий, але дуже смачний десерт. Якщо ви любите шоколад, то обов'язково спробуйте цей торт.

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Головні герої цього торта — хурма, солодкі та соковиті осінні фрукти, які зробили цей торт ще кращим. Використовуйте борошно з полби та коричневий цукор. Торт готується без молока і масла, всередині він виходить дуже м'яким і вологим, а його консистенція нагадує тістечка.

А горіховий крем тільки додає йому солодкості. Інгредієнти розраховані на форму 28X20 см. Рецептом поділилися на сайті Un pizzico di Pepe Rosa.

Шоколадний торт із хурмою та горіховим кремом

Інгредієнти:

350 г м'якоті хурми;

2 яйця;

200 г полбяного борошна;

2 столові ложки гіркого какао;

90 мл рослинної олії;

1/2 пакетика розпушувача;

1 столова ложка ромового ароматизатора;

100 г тростинного цукру;

100 г темного шоколаду;

1 щіпка солі.

Для крему:

500 г маскарпоне;

2-3 столові ложки білого фундука;

гірке какао для прикраси.

Подрібніть м'якоть хурми і відкладіть убік. Із загальної кількості темного шоколаду 50 г розтопіть на водяній бані, решту 50 г подрібніть ножем.

У мисці збийте яйця з цукром, поки суміш не стане легкою і повітряною.

На цьому етапі додайте соняшникову олію, ром і м'якоть хурми, продовжуйте збивати, потім додайте просіяне борошно, розпушувач і какао. На завершення додайте до суміші дрібку солі, розтоплений і подрібнений темний шоколад, усе добре перемішайте.

Змастіть форму олією, повністю посипте її гірким какао і потім влийте тісто.

Випікайте за температури 180° у попередньо розігрітій духовці приблизно 30 хвилин. Завжди перевіряйте готовність зубочисткою. Дайте охолонути, потім перекладіть на сервірувальну тарілку.

Приготуйте горіховий крем. У мисці змішайте всі інгредієнти. Перемішайте вінчиком протягом декількох хвилин, потім перекладіть крем у кондитерський мішок і прикрасьте торт.

Нарешті, посипте трохи гірким какао і подавайте. Крем можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до моменту використання.

Також ви можете приготувати дуже смачний грушево-шоколадний торт.