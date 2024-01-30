Шоколадна салямі: як приготувати простий десерт без випічки

Шоколадна салямі, або шоколадна ковбаса — це дуже популярний десерт. І ви його можете приготувати навіть разом із дітьми.

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Шоколадна салямі — це класика простих десертів. Випікати його не потрібно і його неймовірно просто приготувати, доповнивши іншими інгредієнтами на свій смак. Як зробити шоколадну салямі, розповіли на сайті Primo Chef.

Рецептів цього десерту безліч і кожен може доповнити їх на свій смак: можна покласти ще сухофрукти, цукати та інші смаколики.

Шоколадна салямі

Інгредієнти:

250 г сухого печива;

100 г вершкового масла;

100 г цукру;

2 яйця;

50 г какао-порошку;

140 г темного шоколаду;

1 щіпка солі.

Дістаньте масло з холодильника і дайте йому розм'якшити. Помістіть розм'якшене вершкове масло в миску і додайте цукор, потім перемішайте вінчиком або лопаткою до отримання крему.

Додайте яйця, дрібку солі та просіяне какао. Добре перемішайте, потім розтопіть шоколад на водяній бані. Дайте охолонути і додайте в миску до інших інгредієнтів і перемішайте до отримання однорідного крему.

Нарешті додайте поламане вручну печиво, щоб шматочки не були занадто маленькими. Акуратно перемішайте, щоб шматочки печива добре розподілилися по шоколадній масі.

Потім викладіть суміш на аркуш паперу для випічки і потім, використовуючи папір, закрийте її, ніби сформувавши велику цукерку. Поставте в холодильник мінімум на 4-5 годин. Тоді шоколадна ковбаса буде готова, її можна нарізати тонкими скибочками і насолоджуватися.

Як ароматизувати шоколадну салямі:

Кориця: додайте корицю разом із цукром і яйцями, добре перемішайте. Її пікантний смак додасть неповторної нотки вашому десерту.

Ром: разом із печивом додайте 2 чайні ложки лікеру. Нагадуємо, що цей рецепт підходить тільки дорослим.

Мигдаль: крупно наріжте ножем 50 г мигдалю і додайте в суміш разом із печивом.

Зберігайте цей швидкий і простий десерт у холодильнику до 3 днів у герметичному контейнері.

Не перестарайтеся з дозами вершкового масла, інакше буде занадто жирно. За бажання ви можете приготувати салямі з білого шоколаду Однак, оскільки тоді вона вийде набагато солодшою, ми рекомендуємо додати трохи сушеної малини.

Якщо немає яєць, то шоколадну салямі можна приготувати і без них. Якщо виходить занадто щільна суміш, то за потреби додайте краплю молока.

Однак деяким людям справді не подобається смак вершкового масла. Також у цьому випадку можна адаптувати рецепт і приготувати шоколадну салямі без масла. Однак майте на увазі, що вам знадобиться менше печива, щоб отримати потрібну консистенцію.

Також ви можете приготувати смачні та ніжні шоколадні тістечка з молочним кремом.