Царська вечеря: рецепт дуже смачних котлет
Котлетна маса виходить досить рідкуватою, тому на сковорідку її необхідно викладати ложкою. Однак на смак готового продукту це ніяк не впливає.
Котлети — страва, яка пасує до будь-якого гарніру, а також як складовий інгредієнт при приготуванні бургерів та інших перекусів. У кожної господині свій перевірений рецепт котлет, але сьогодні ми пропонуємо поповнити свій кулінарний блокнот ще одним, з блогу "Рецепти щодня". Приготовлені за цим рецептом котлети виходять дуже соковитими та смачними.
Найсмачніші котлети
Інгредієнти:
- фарш з індички або курки — 800 г;
- манна крупа — 4 ст. л;
- сметана — 2 ст. л;
- яйце — 1 шт;
- петрушка, кріп — за смаком;
- цукровий пісок — 2 ч. л;
- гірчиця — 2 ч. л;
- сіль, спеції — за смаком.
Спосіб приготування:
Фарш, манку, сметану, яйце, гірчицю, цукор, сіль і спеції змішати в глибокій мисці. Туди ж додати дуже дрібно порубану зелень, знову все ретельно перемішати.
У підсумку фарш вийде трохи рідкуватий. Його краще брати ложкою, а не руками.
На розігріту сковорідку з рослинною олією викласти котлети ложкою, підсмажити їх на кожному боці по 2-3 хвилини, щоб по обидва боки з'явилася золотиста скоринка. Головне — не пересмажити.
Потім додати в сковорідку трохи води, закрити її кришкою і залишити на невеликому вогні на 10 хвилин: по п'ять хвилин з кожного боку.
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