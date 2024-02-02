Усього чотири інгредієнти: як приготувати печиво з розмарином

Це найпростіший рецепт пісочного печива з розмарином. Печиво виходить смачним і пікантним.

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Цей рецепт пісочного печива з розмарином дуже простий. Вам знадобиться всього чотири інгредієнти. І воно вийде неймовірно смачним. Рецептом поділилися на сайті Recipe Girl.

Печиво з розмарином

Інгредієнти:

солоне вершкове масло — 220 г;

цукрова пудра;

борошно — 320 г;

свіжий розмарин — 2 ч. л.

У середній мисці збийте вершкове масло на середній швидкості електричним міксером до кремоподібного стану; поступово додавайте цукрову пудру, добре збиваючи. Поступово додавайте борошно в масляну суміш, збиваючи на низькій швидкості до однорідного стану. Акуратно додайте розмарин.

Руками сформуйте з тіста кулю. Розкачайте тісто на злегка посипаній борошном поверхні. Виріжте печива будь-якою формочкою, або просто наріжте тісто на прямокутники.

Викладіть печиво на злегка змащене олією деко (або застелене пергаментом).

Випікайте 15-20 хвилин або поки краї не підрум'яняться.

Поради:

Переконайтеся, що качалка і поверхня посипані борошном, але не перестарайтеся. Не варто додавати в тісто занадто багато борошна, коли розкачуєте його.

Не використовуйте для цього рецепта сушений розмарин! Печиво не буде колишнім на смак.

Пісочне печиво з розмарином можна зберігати в герметичному контейнері до одного тижня. Вони теж добре заморожуються. Зберігайте в герметичному контейнері або пакеті із застібкою-блискавкою для заморозки до 3 місяців.

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