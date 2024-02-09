Сало для бутербродів: рецепт смачної закуски

Сало приготоване за цим рецептом, виходить надзвичайно м'яким та смачним. Приготувати його просто.

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Сало для цього рецепту краще взяти із прошарками м'яса, тоді вийде ще смачніше. Підчеревина, або щоковина підійде. Але краще перший варіант. Рецептом поділилась кулінарна блогерка з Одеси, яка пише під ніком bonitavkusnoo.

Сало для бутербродів

Інгредієнти:

1 кг сала;

8 зубчиків часнику;

2 ст. л. солі;

1 ст. л. майонезу (або сметана з гірчицею);

перець чорний мелений;

перець чорний горошком;

лавровий лист мелений;

паприка мелена;

кріп свіжий;

пакет для запікання.

Сало помийте, просушіть та розділіть на порційні шматочки приблизно 8 см завдовжки. Часник почистіть і нашпигуйте ними сало, роблячи надрізи до шкірки.

Змішайте у місці майонез, мелений лавровий лист, сіль, паприку, мелений чорний перець, подрібнений кріп. Все добре перемішати і натерти цією сумішшю сало.

Кожен шматочок сала вкладіть у пакет, додайте перець горошком. Добре зав’яжіть пакет, намагаючись випустити все повітря. Отриманий пакунок покладіть у три пакети. У великому казані доводіть воду до кипіння, покладіть пакетики із салом та варіть на середньому вогні 2 години, періодично доливаючи воду.

Потім дайте салу охолонути, не виймаючи з пакетів. Потім покладіть у холодильник на два дні, так само не відкриваючі пакети. Після закінчення цього періоду пакети відкриваємо і в такому стані залишаємо сало ще на добу. Потім нарізайте та подавайте на чорному хлібі.

А на десерт ви можете приготувати смачний український десерт – ліниві вареники.