Ситний обід: рецепт лагмана з локшиною та яловичиною

Лагман — не дуже поширена в Україні страва, проте це не означає, що її не варто готувати. Ситна та смачна вона нікого не залишить байдужим.

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Лагман — середньоазіатська страва, що є чимось середнім між локшиною з підливою і супом. Раніше для її приготування використовували тільки баранину, але зараз кожна господиня додає в нього м'ясо на свій смак. Рекомендуємо приготувати лагман на обід, оскільки це дуже ситна їжа, яка чудово втамовує голод і заряджає енергією. Рецептом цієї страви поділилися в кулінарному блозі "Рецепты каждый день".

Лагман

Інгредієнти:

м'ясний бульйон — 1,5 літра;

телятина — 500 г;

локшина — 300 г;

солодкий перець — 2 шт;

помідори — 2 шт;

велика цибулина — 1 шт;

часник — 2-3 зубчики;

петрушка — 1 пучок;

рослинна олія — 3-4 ст. л;

сіль, чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Перець, помідори, помити. У перцю видалити серцевину з насінням. Цибулю очистити. Усі овочі нарізати кубиками.

М'ясо нарізати невеликими кубиками й обсмажити на сильному вогні кількома порціями до готовності, після чого викласти в тарілку. Коли все м'ясо буде готове, повернути його в сковороду.

Додати овочі, смажити, помішуючи, 5-7 хвилин. Влити теплий бульйон, довести до кипіння, зменшити вогонь до середнього і варити близько години.

Петрушку та часник дрібно порубати. Хвилин за 10 до того, як буде готове м'ясо, відварити локшину і відкинути на друшляк.

У глибокі тарілки покласти локшину, влити суп, посипати часником і петрушкою і можна подавати до столу.

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