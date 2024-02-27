Яблучний пиріг: рецепт ласощів із лаваша

Дуже смачний рецепт із лаваша з сиром і яблуками в карамельному соусі. Десерт дуже простий у приготуванні.

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Лаваш із сиром і яблуками в карамельному соусі — це простий спосіб приготувати пиріг без замісу тіста. Краще використовувати кисло-солодкі яблука зі щільною м'якоттю. Тоді десерт вийде смачнішим. Але якщо таких яблук немає, можна використовувати будь-які, регулюючи при цьому кількість цукру. Також у начинку можна додати трохи лимонного соку та цедри, яка додасть аромату. Рецептом поділилися на сайті Kamelena.

Яблучний пиріг із лаваша

Інгредієнти:

Для основи:

200 г лаваша.

Для сирної начинки:

400 г сиру;

50 г цукру;

1 яйце;

1 ч. л. ванільного цукру.

Для яблучної начинки:

3 яблука;

50 г цукру;

50 г вершкового масла;

цедра половини лимона;

сік половини лимона;

дрібка солі.

Яблука почистіть, поріжте дуже дрібними кубиками. Полийте лимонним соком і натріть цедру, намагаючись натирати тільки жовту частину шкірки, інакше буде гірчити.

Приготуйте карамель. На сковороді розтопіть вершкове масло, насипте рівномірним шаром цукор. На середньому вогні доведіть цукор до світлого коричневого кольору. Додайте яблука та перемішайте.

Тушкуйте під кришкою приблизно 5-7 хвилин до напівготовності. І залиште остигати. Готуйте сирну начинку.

Сир, цукор, яйце і ванільний цукор подрібніть блендером. У вас має вийти гладка сирна маса.

Розгорніть лаваш і рівномірно намажте половину сирної начинки. Загорніть у щільний рулет, починаючи з короткого боку.

Поріжте на шматочки. Те саме зробіть із другим листом лаваша.

Покладіть у форму яблука разом із карамеллю та розрівняйте. Форма має бути невеликою, щоб рулети були щільно один до одного.

Зверху поставте рулети з лаваша з сиром.

Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте 20-30 хвилин.

Готову страву дістаньте з духовки, прикладіть зверху велику тарілку і переверніть. Подавати яблучний пиріг із лавашем можна як гарячим, так і холодним.

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