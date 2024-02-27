Сніданки з мультиварки, які зроблять ваш ранок простим і комфортним

Єдиний нюанс, на який слід звернути увагу під час використання мультиварки, це те, що всі моделі мультиварок різні, тому бажано не лінуватися і заздалегідь ознайомитися з інструкцією, щоб потім не потрапити в халепу.

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А ви чули про те, що сніданок можна приготувати на ніч? Насправді, це чудовий спосіб поїсти смачно і поживно, коли прокинетеся. Єдиний нюанс, на який ми хочемо звернути вашу увагу, це те, що всі моделі мультиварок різні, тому не полінуйтеся заздалегідь ознайомитися з інструкцією, щоб потім не потрапити в халепу. Отже, не квапте ранок, насолоджуйтеся, а ми поділимося з вами рецептами кулінарів із сайту The spruce eats.

Яблучна вівсянка

Це корисна та ситна страва, до складу якої входять вівсяні пластівці, нарізані яблука, коричневий цукор, мед, молоко, топлене масло, кориця, сухофрукти та горіхи. Використовуйте насіння соняшнику, якщо в когось із ваших домашніх алергія на горіхи. Подавайте з холодними густими вершками, невеликою кількістю меду або кленового сиропу чи яблучного/грушевого компоту.

Час підготовки — 20 хвилин, час приготування — 5-7 годин.

Інгредієнти на 8 порцій:

2 склянки молока;

1/4 склянки коричневого цукру;

2 ст. л. меду;

2 ст. л. розтопленого вершкового масла;

1/4 ч. л. солі;

1/2 ч. л. меленої кориці;

1 склянка вівсяних пластівців;

1 чашка очищеного і нарізаного яблука;

1/2 склянки родзинок, сушеної журавлини або нарізаних фініків;

1/2 склянки подрібнених горіхів пекан або волоських горіхів.

Змішайте молоко, коричневий цукор, мед, розтоплене масло, сіль і корицю в мультиварці та добре перемішайте.

Додайте овес, яблуко, фініки, родзинки або сушену журавлину, а також волоські горіхи або горіхи пекан.

Накрийте мультиварку кришкою та увімкніть низьку температуру. Варіть 5-7 годин, поки вівсянка не стане м'якою. Перед подачею добре перемішайте.

Маленька порада: підсмажте вівсянку перед приготуванням — вона стане ще смачнішою. Просто розкладіть пластівці на деко та підсмажте в духовці протягом 8-10 хвилин або доки пластівці не стануть золотистими та ароматними. Однак не дозволяйте пластівцям надто підрум'янитися або підгоріти. Потім дайте вівсу охолонути і приступайте до приготування.

Буріто з ковбасою

Буріто на сніданок — смачно, корисно і просто. Завантажте в мультиварку заморожені оладки, варену ковбасу, яйця, нарізаний зелений болгарський перець і мексиканський сир, а потім прокидайтеся з фантастичним ароматом начинки для сніданку з буріто, яку ви готові загорнути в теплі коржі. Подавайте зі сметаною, мексиканським соусом сальсою та нарізаним авокадо. Якщо залишилися рештки, загорніть і заморозьте кілька буріто, щоб розігріти їх окремо.

Час підготовки — 25 хвилин, час приготування — 8 годин.

Інгредієнти на 10 порцій:

близько 1 кг вареної ковбаси;

1 упаковка заморожених оладок;

14 великих збитих яєць;

1 ч. л. свіжомеленого чорного перцю;

1 ст. л. солі;

2 ст. л. гострого соусу;

1 середня цибулина, нарізана кубиками;

1 зелений перець, нарізаний кубиками;

1 чашка тертого мексиканського сиру і ще трохи для подачі;

2 нарізаних авокадо;

сметана — за бажанням;

8-10 борошняних коржів розміром із буріто.

Обсмажте ковбасу на великій сковороді. Будьте обережні, не пересмажте, оскільки вона ще готуватиметься і в мультиварці. Злийте зайву олію та відкладіть убік. Покладіть заморожені оладки на дно мультиварки. Посипте цибулею та зеленим перцем.

Збийте яйця разом із сиром, гострим соусом, перцем і сіллю. Вилийте яйця до цибулі та авокадо. Потім зверху викладіть приготовлену ковбасу для сніданку.

Готуйте на повільному вогні протягом ночі, але не довше восьми годин. Відкрийте мультиварку і перемішайте інгредієнти, щоб вони повністю змішалися. Розігрійте коржі, розкладіть по тарілках нарізаний авокадо, тертий сир, сметану.

Якщо ви готуєте начинку для заморозки, помістіть 1/2 склянки начинки в центр кожного коржа і зверху викладіть будь-яку комбінацію начинок за вашим бажанням. До речі, авокадо не замерзає, тож пам'ятайте про це. Поверніть і складіть буріто, оберніть поліетиленовою плівкою, а потім — алюмінієвою фольгою. Помістіть у морозильну камеру. Коли необхідно, зніміть фольгу і поставте в мікрохвильову піч на 2-3 хвилини. Буріто зберігаються в замороженому вигляді від 6 до 8 місяців.

Маленька порада: спробуйте приготувати буріто з беконом або шинкою замість ковбаси. До цього рецепта входять цибуля та зелений болгарський перець, але можна додати й інші овочі, наприклад шпинат. Використовуйте різні види сиру або все, що у вас є під рукою.

Сніданок із беконом

Використовуйте заморожені картопляні слойки, бекон, цибулю і яйця, два види сиру — вершковий чеддер і гострий пармезан, а також велику кількість жирного бекону. Якщо ви хочете збільшити об'єм і клітковину, додайте нарізані овочі, як-от цибуля чи перець. Викладіть інгредієнти шарами, покрийте їх збитими яйцями з приправами та увімкніть мультиварку.

Час підготовки — 15 хвилин, час приготування — 7 годин.

Інгредієнти на 6-8 порцій:

1 кг замороженої картоплі;

250 г нарізаного кубиками бекону;

2 нарізані цибулини;

1 1/2 склянки тертого сиру чеддер;

1/4 склянки тертого сиру пармезан;

6 яєць;

1/2 склянки незбираного молока;

2 ст. л. борошна;

сіль і перець — за смаком.

У мультиварку об'ємом 4-5 літрів викладіть інгредієнти за порядком: одну третину картоплі, бекон, цибулю і сир. Повторіть шари ще два рази, закінчивши сирами.

У середній мисці змішайте яйця, молоко та борошно і збийте вінчиком або міксером до однорідної маси. Додайте сіль і перець за смаком.

Вилийте цю суміш на шари в мультиварці. Накрийте мультиварку кришкою і готуйте на повільному вогні протягом 6-8 годин.

Квасоля з беконом

Запечена квасоля — класика британського сніданку. Це ситна страва, яку традиційно подають із тостами, беконом, яйцями, смаженими помідорами, грибами та ковбасою. Але головне — вона забезпечить відчуття ситості протягом більшої частини дня.

Змішайте хрусткий бекон, консервовану квасолю, цукор, гірчицю і кетчуп у мультиварці та готуйте на повільному вогні 4-6 годин. Прокинувшись, приготуйте яйця, розігрійте ковбасу і підсмажте кілька скибочок хліба.

Час підготовки — 15 хвилин, час приготування — 5 годин.

Інгредієнти на 6 порцій:

6-8 смужок бекону, нарізаних шматочками;

1/4 склянки коричневого цукру;

1/2 ч. л. гірчичного порошку;

1/2 склянки кетчупу (або соусу чилі);

3 банки консервованої квасолі.

Викладіть нарізаний бекон у сковорідку і поставте на середній або слабкий вогонь. Обсмажуйте бекон 8-10 хвилин, поки він не підрум'яниться і не стане хрустким, часто помішуючи і перевертаючи, 8-10 хвилин. Викладіть бекон на паперові рушники, щоб він стікав.

У мисці змішайте коричневий цукор, гірчичний порошок, кетчуп або соус чилі та перемішайте. Висипте квасолю в мультиварку, додайте бекон і перемішайте. Додайте суміш соусу до квасолі та добре перемішайте. Накрийте кришкою і готуйте на слабкому вогні 4-5 годин або на сильному вогні близько 2 годин.

Маленька порада: навіщо спочатку смажити бекон, запитаєте ви. Усе просто: по-перше, обсмажування бекону гарантує, що він матиме кращий смак і текстуру, а по-друге, таким чином можна позбутися великої кількості непотрібного жиру, який зробить квасолю дуже жирною. Крім того, додавання сирого бекону до квасолі, приготованої на повільному вогні, призведе до того, що бекон стане еластичним і жирним, а не хрусткими шматочками смаку, які ви отримаєте, обсмаживши його впродовж кількох хвилин.

Мексиканська запіканка

Це пишні яйця, ситна ковбаса, гострий перець чилі, ароматний перець і солодка цибуля. Пікантності додадуть мексиканські спеції, тільки контролюйте гостроту.

Викладіть шарами приправлену ковбасу й овочі, додайте сир і залийте збитими яйцями. Подавайте з теплими коржиками, нарізаним авокадо, сметаною та кінзою. А ще буде дуже смачно з гарячою кавою, апельсиновим соком або холодним молоком.

Час підготовки — 20 хвилин, час приготування — 7 годин.

Інгредієнти на 10 порцій:

2 ст. л. несолоного вершкового масла;

500 г вареної ковбаси;

1 середня цибулина;

2 зубчики часнику;

1 зелений болгарський перець;

1 банка зеленого чилі;

2 1/2 склянки тертого сиру;

18 великих яєць;

1-2 ст. л. порошку чилі;

1/4 ч. л. каєнського перцю;

1/2 ч. л. солі;

1/4 ч. л. свіжомеленого чорного перцю.

Викладіть шарами ковбасу, цибулю, перець, перець чилі та сир у мультиварку, повторюючи процес, поки не будуть використані всі інгредієнти. У великій мисці міксера збийте яйця вінчиком або міксером до однорідної маси, потім залийте сумішшю в мультиварці.

Накрийте мультиварку і готуйте на слабкому вогні 7-8 годин. Подавайте негайно зі сметаною, краще на підігрітих тарілках.

Смажені скибочки яблук

Використовуйте для цього рецепта найпростіші яблука. При цьому їх можна їсти як самостійну страву, так і використовувати як начинку для пирога, млинців, французьких тостів або вафель. Спробуйте додати трохи збитих вершків або скропити густими вершками — просто смакота.

Час підготовки — 10 хвилин, час приготування — 6 годин.

Інгредієнти на 10 порцій:

1,5 кг яблук;

1 ч. л. меленої кориці;

1 дрібка свіжонатертого мускатного горіха;

3 ст. л. крохмалю;

1 склянка цукру;

1-2 ст. л. несолоного вершкового масла.

Очистіть яблука, видаліть серцевину і наріжте тонкими скибочками. Помістіть скибочки яблук у мультиварку. Додайте корицю, мускатний горіх (якщо використовуєте), крохмаль і цукор та перемішайте. Прикрасьте шматочками вершкового масла.

Накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні близько 6 годин або поки яблука не стануть м'якими. Перемішайте приблизно в середині приготування.

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