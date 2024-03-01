Простий пиріг із капустою: як приготувати смачну страву
Пироги з капустою — це популярна страва, яку готують із найпростіших продуктів. І практично з будь-яким тістом.
Пироги з капустою дуже популярні, адже білокачанна капуста — овоч доступний, бюджетний, корисний і смачний. Продається в кожному магазині. До того ж капуста чудово поєднується з іншими продуктами і її просто готувати. І немає нічого кращого, ніж шматочок пирога з капустою до вечірнього чаю. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.
Простий пиріг із капустою
Інгредієнти:
Для начинки:
- білокачанна капуста — 500 г;
- яйця — 3 шт;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- сіль, свіжомелений чорний перець.
Для тіста:
- борошно — 300 г;
- вершкове масло — 120 г;
- сметана 20% — 80 г;
- одне яйце + 1 жовток;
- цукор — 10 г;
- розпушувач — 5 г;
- сіль.
Для начинки яйця зваріть круто, охолодіть і дрібно наріжте. Капусту нашаткуйте і, помішуючи, злегка обсмажте на слабкому вогні близько 10 хвилин. Додайте яйця, посоліть і поперчіть.
Для тіста борошно і розпушувач просійте через дрібне сито у велику миску. Додайте сіль і цукор, перемішайте. Охолоджене вершкове масло наріжте невеликими кубиками і перетріть руками з сухими інгредієнтами.
Додайте яйце, злегка збите зі сметаною, і вимісіть тісто. Сформуйте кулю, загорніть у харчову плівку і приберіть у холодильник на 30 хвилин.
Охолоджене тісто розділіть на дві нерівні частини (приблизно 3/4 і 1/4). Більшу частину розкачайте і перенесіть на деко, вистелене папером для випічки. Зверху рівномірно розподіліть начинку.
Розкачайте тісто, що залишилося, в тонкий пласт і наріжте смужками. Зробіть із них решітку поверх начинки. Змастіть пиріг жовтком, збитим зі столовою ложкою води. Випікайте 40-45 хвилин за 180 °С. Злегка остудіть і подавайте на стіл.
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