Простий пиріг із капустою: як приготувати смачну страву

Пироги з капустою — це популярна страва, яку готують із найпростіших продуктів. І практично з будь-яким тістом.

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Пироги з капустою дуже популярні, адже білокачанна капуста — овоч доступний, бюджетний, корисний і смачний. Продається в кожному магазині. До того ж капуста чудово поєднується з іншими продуктами і її просто готувати. І немає нічого кращого, ніж шматочок пирога з капустою до вечірнього чаю. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Простий пиріг із капустою

Інгредієнти:

Для начинки:

білокачанна капуста — 500 г;

яйця — 3 шт;

рослинна олія — 2 ст. л.;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Для тіста:

борошно — 300 г;

вершкове масло — 120 г;

сметана 20% — 80 г;

одне яйце + 1 жовток;

цукор — 10 г;

розпушувач — 5 г;

сіль.

Для начинки яйця зваріть круто, охолодіть і дрібно наріжте. Капусту нашаткуйте і, помішуючи, злегка обсмажте на слабкому вогні близько 10 хвилин. Додайте яйця, посоліть і поперчіть.

Для тіста борошно і розпушувач просійте через дрібне сито у велику миску. Додайте сіль і цукор, перемішайте. Охолоджене вершкове масло наріжте невеликими кубиками і перетріть руками з сухими інгредієнтами.

Додайте яйце, злегка збите зі сметаною, і вимісіть тісто. Сформуйте кулю, загорніть у харчову плівку і приберіть у холодильник на 30 хвилин.

Охолоджене тісто розділіть на дві нерівні частини (приблизно 3/4 і 1/4). Більшу частину розкачайте і перенесіть на деко, вистелене папером для випічки. Зверху рівномірно розподіліть начинку.

Розкачайте тісто, що залишилося, в тонкий пласт і наріжте смужками. Зробіть із них решітку поверх начинки. Змастіть пиріг жовтком, збитим зі столовою ложкою води. Випікайте 40-45 хвилин за 180 °С. Злегка остудіть і подавайте на стіл.

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