Як перевірити, свіже яйце чи ні: корисні поради, аби уникнути неприємних сюрпризів

Зауважте, що термін зберігання яєць становить 25 днів, але потрібно знати, коли яйце з'явилось на світ.

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Назабаром ми святкуватимемо православний Великдень, на який традиційно купуємо багато яєць. І звичайно зовсім немає бажання потрапити у халепу, купивши несвіжі яйця, котрі, не знаючи деяких корисних порад від досвідчених кулінарів, можна й не розрізнити від несвіжих.

По-перше, варто знати, що тривалість зберігання яєць — 25 днів, але ж ви не знаєте, коли саме це яйце з’явилося на світ. Тож занотовуйте такі корисні лайфхаки, з якими поділилися на сайті "1 хвилина".

По-друге, коли готуєте їжу, не поспішайте розбивати яйце прямо в миску до інших продуктів. Робіть це в окремій посудині, а потім перекладайте до загальної маси, бо якщо помітили підозрілу консистенцію чи відчули неприємний запах, зможете врятувати інші продукти, а яйце викинути.

Оцінити зовні

Якщо розбити яйце, то зможете побачити: свіже яйце має стійку форму, а світло-жовтий жовток завжди зберігає чітку форму. Старі яйця темнішають, а на жовтку можуть з’явитися коричневі плями.

Подивитися на світло

Огляньте яйце на світлі – це дозволить побачити коричневі плями чи синій відтінок, які говорять про те, що продукт несвіжий.

Відчуйте запах

Застарілі яйця мають неприємний запах навіть через шкаралупу.

Потрусіть

Якщо куряче яйце видає "хлюпання", це означає, що воно несвіже і вживати його не можна. Тому таке яйце сміливо викидайте у смітник.

Заглиблення у воду

Опустіть яйце у склянку з холодною водою. Якщо воно потонуло і лежить горизонтально на дні, то воно свіже. Якщо плаває зверху — краще його викинути.

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