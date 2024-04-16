Шакшука з вершковим сиром: як приготувати класичну страву по-новому

Шакшука — це відома страва близькосхідної кухні. Сир додає їй приємного смаку.

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Шакшуку зазвичай готують на великій сковорідці, щоб вистачило на всю сім'ю. І їдять її зазвичай теж зі сковороди, а не розкладаючи по тарілках, вмочуючи в соус скибочки хліба. Подають шакшуку на сніданок. Фокус розповість, як її приготувати.

Шакшука

Інгредієнти:

вісім яєць;

200 г м'якого вершкового або кисломолочного сиру;

1 банка томатного соусу (400–500 г);

2 великих солодких перці (400 г);

дві великі цибулини (400 г);

шість зубчиків часнику (30 г);

30 мл рослинної олії, сіль, перець і ваш улюблений хліб для подачі.

Змішайте томатний соус із вершковим сиром до однорідності. Посоліть і поперчіть.

Перці наріжте тонкими скибочками, видаливши хвостики і насіння. Очистіть цибулю, розріжте на четвертинки і наріжте тонкими скибочками.

У глибокій сковорідці діаметром 28 см нагрійте олію, покладіть овочі, посоліть і обсмажуйте на середньому вогні, помішуючи, приблизно п'ятнадцять хвилин.

Розігрійте духовку до 160°С. Додайте в овочі томатно-сирний соус. Прогрійте приблизно п'ять хвилин.

Зробіть у суміші овочів і сиру заглиблення, розбийте в кожну по яйцю, посоліть білки і злегка перемішайте із соусом. Поставте сковороду в духовку на 15 хвилин. І подавайте шакшуку гарячою з нарізаним хлібом.

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