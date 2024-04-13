Картопляні зрази у духовці: покроковий рецепт смачної страви
Ця страва готується із напростіших інгредієнтів. І виходить дуже смачно.
Картопляні зрази – це саме та страва яка просто готується із найдоступніших інгредієнтів. Зрази за цим рецептом можна готувати і на кожен день, і на святковий стіл.
Начинка складається із курячого філе, але можна додати трохи грибів. Можна зробити начинку тільки з грибів, або додати сир.
Картопляні зрази можна смажити, або запікати. І цей варіант найкращий, без зайвої олії.
Картопляні зрази
Інгредієнти:
- 1-1,5 кг картоплі;
- 1 яйце для змазування;
- 1 яйце в картопляне тісто;
- 3 ст. л. борошна;
- сіль, перець;
- сухарі для панірування.
Для начинки:
- 500-600 г курячого філе;
- 1-2 цибулини;
- олія, сіль, перець та інші приправи;
- гриби за бажанням.
Для початку зваріть картоплю. Коли закипить, посоліть і варіть до готовності. Тим часом готуйте начинку.
Куряче філе поріжте шматочками і обсмажте на олії. У кінці додайте подрібнену цибулю і обсмажте вже рахом.
До начинки можна додати трохи смажених грибів: лісових, глив, або шампіньйонів. Можна додати і тертий сир.
Відварену картоплю потовчіть у пюре. Коли трохи остигне, додайте яйце, борошно, сіль та перець. З картопляного тіста робіть круглі коржики і кладіть начинку. Заліпіть кругленькі пиріжки (зрази). Щоб картопля менше липла, руки змочуйте у воді. Обваляйте зрази у панірувальних сухарях.
Викладіть у форму, вистелену пергаментом, помажте зверху яйцем і випікайте при температурі 180 градусів, поки не зарум'яняться. Подавайте зі сметаною, або грибним соусом.
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