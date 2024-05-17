Цукерки з курагою та чорносливом: як приготувати смачний десерт у домашніх умовах
Приготувавши ці цукерки раз, ви обов'язково внесете рецепт до списку своїх улюблених.
Цукерки, приготовані в домашніх умовах, — нічим не гірші, а то й кращі за магазинні. Рекомендуємо вам звернути увагу на рецепт цукерок із курагою та чорносливом, яким поділилися в блозі "Кулінарна книга". Вони виходять дуже смачними й ідеально підійдуть до чашечки чаю або кави.
Цукерки з курагою та чорносливом
Інгредієнти:
- рисові хлібці — 7-8 шт;
- чорнослив — 120 г;
- курага — 100 г;
- горіхи — 50 г;
- шоколад або горіхи/кунжут/мак/какао/кокосова стружка для обрушення цукерок — 80 г;
- рафінована рослинна олія — 10 мл;
- горішки для посипання.
Спосіб приготування:
Рисові хлібці подрібнити в блендері та пересипати в тарілку. Так само подрібнити горіхи, курагу та чорнослив. Якщо бачите, що маса виходить надто густою, можна додати мед або кип'ячену воду (близько 30-40 мл), щоб маса стала більш однорідною.
Усю пересипати в тарілку і добре перемішати до однорідності. Сформувати кульки розміром із волоський горіх, перекласти на пергамент і відправити в морозильну камеру на 15 хвилин.
Далі кожну кульку занурити в розтоплений шоколад з олією, посипати горішками і відправити в холодильник до повного застигання шоколаду. Замість шоколаду можна використовувати подрібнені горішки, кунжут, мак, какао, кокосову стружку.
Читайте також:
Торт Пташине молоко: покроковий рецепт класичного десерту
Як приготувати "Вау" десерт із 4 інгредієнтів — покроковий рецепт приготування