Цукерки з курагою та чорносливом: як приготувати смачний десерт у домашніх умовах

Приготувавши ці цукерки раз, ви обов'язково внесете рецепт до списку своїх улюблених.

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Цукерки, приготовані в домашніх умовах, — нічим не гірші, а то й кращі за магазинні. Рекомендуємо вам звернути увагу на рецепт цукерок із курагою та чорносливом, яким поділилися в блозі "Кулінарна книга". Вони виходять дуже смачними й ідеально підійдуть до чашечки чаю або кави.

Цукерки з курагою та чорносливом

Інгредієнти:

рисові хлібці — 7-8 шт;

чорнослив — 120 г;

курага — 100 г;

горіхи — 50 г;

шоколад або горіхи/кунжут/мак/какао/кокосова стружка для обрушення цукерок — 80 г;

рафінована рослинна олія — 10 мл;

горішки для посипання.

Спосіб приготування:

Рисові хлібці подрібнити в блендері та пересипати в тарілку. Так само подрібнити горіхи, курагу та чорнослив. Якщо бачите, що маса виходить надто густою, можна додати мед або кип'ячену воду (близько 30-40 мл), щоб маса стала більш однорідною.

Усю пересипати в тарілку і добре перемішати до однорідності. Сформувати кульки розміром із волоський горіх, перекласти на пергамент і відправити в морозильну камеру на 15 хвилин.

Далі кожну кульку занурити в розтоплений шоколад з олією, посипати горішками і відправити в холодильник до повного застигання шоколаду. Замість шоколаду можна використовувати подрібнені горішки, кунжут, мак, какао, кокосову стружку.

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