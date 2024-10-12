Чого ви не знали про яйця: 5 головних міфів

Яйця використовують у їжу в найрізноманітнішому вигляді. Їх смажать, варять, додають як інгредієнт для приготування інших страв і випічки.

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Курячі яйця — один із найпопулярніших харчових продуктів у світі. Лідером за їхнім споживанням, за даними Worldpo Pulation Review, є Гонконг, де середньостатистичний житель з'їдає близько 327 яєць на рік. Україна теж входить до першої десятки країн за споживанням цього продукту (212,5 яєць на рік). Не дивно, що про яйця існує чимало хибних думок, п'ять з яких у своїй книзі "Свіжі яйця щодня" ("Fresh Eggs Daily") розвінчала Ліза Стіл. Авторка мешкає у штаті Мен, багато років вирощує курей, а також тримає на своїй фермі качок і гусей, тож знає, про що говорить.

1. Колір шкаралупи не вказує на харчову цінність

Біла або коричнева шкаралупа яєць жодним чином не впливає на їхню харчову цінність, стверджує Стіл.

"Колір шкаралупи визначається породою курки, яка її несе. Різні кури мають різні пігменти, які вони наносять на шкаралупу", — каже вона, підкреслюючи, що яйця будь-якого кольору практично однакові за своєю поживною цінністю.

2. Не всі яйця потрібно зберігати в холодильнику

Більшість людей, купивши яйця, одразу ж складають їх у холодильник, щоб ті не зіпсувалися в теплій кімнаті. Стіл зазначає, що цей продукт має природний захист від бактерій і вологи і може зберігатися деякий час за кімнатної температури.

"Перед тим, як знести яйце, курка наносить на нього невидиме покриття, яке називається нальотом", — пояснює автор книги.

Щоправда, в холодильнику яйця можуть залишатися свіжими до 30 днів, а поза ним — до двох тижнів максимум.

Щоб визначити свіжість яйця, достатньо взяти склянку з водою і занурити в неї яйце. Якщо воно опустилося на дно, значить, свіже, але якщо плаває зверху, то краще його викинути.

Яйця курок, які ростуть не на фермах, містять менше холістерину Фото: Getty Images

3. Для приготування фаршированих яєць не обов'язково брати старі яйця

За словами Стіл, хоча старі яйця легше чистити, вони містять набагато більше повітря, ніж нові, що призводить до деформування зварених круто яєць. Тому вона не рекомендує брати їх, якщо ви хочете "красиве фаршироване яйце у формі яйця". Ліза не боїться варити круто щойно зібрані яйця.

Замість того щоб варити яйця для фарширування, краще приготувати їх на пару.

"Я готую їх на пару в кошику для пароварки над киплячою водою стільки ж часу, як і під час звичайного варіння. Потім кладу їх у крижану воду. Це дає змогу шкаралупі відстати, і яйце добре чиститься", — пояснила Стіл.

Для варіння краще використовувати свіжі яйця Фото: menslife.com

4. Є різниця між яйцями від курей, вирощених на фермах, і птахів, які росли на вільному вигулі

"Коли ви в продуктовому магазині шукаєте яйця, вирощені на відкритому повітрі, це дійсно золотий стандарт. Вираз "вирощені на відкритому повітрі" став свого роду модним словом, яке шукають усі. Те, що курка не вирощується в клітці, не означає, що з нею добре поводяться", — сказала Стіл. Але в будь-якому разі, їхні яйця дуже поживні.

Кури, які ростуть у звичайних присадибних господарствах, риються в багнюці й траві та їдять бур'яни. Яйця від таких курей містять менше холестерину і більше поживних речовин, сказала Стіл.

Загалом же особливої різниці між цими двома категоріями яєць немає.

5. Яйця не тільки на сніданок

Яйця слід вживати не тільки на сніданок, як це робить більшість людей, а й можна їсти в будь-який час дня.

"Яйця дійсно корисні для вас. Вони є повноцінним білком. Вони містять масу поживних речовин, необхідних для життя, крім вітаміну С", – каже Ліза.

Вона підкреслила, що порівняно з іншими типами білка яйця — один із найдоступніших продуктів.

Україна входить до першої десятки за споживанням яєць у світі Фото: worldpopulationreview.com

Раніше Фокус писав, як зварити яйця, щоб вони легко чистилися.