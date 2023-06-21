В очікуванні F-16: у ПС ЗСУ розповіли, як буде влаштована ППО України

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів Фокусу, що сьогодні необхідно Україні для більш ефективного захисту від ворожих атак і як буде влаштовано систему ППО.

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На сьогодні покрити всі регіони України тими зенітно-ракетними комплексами великого та середнього радіусів дій, що є в країни, неможливо. У тих державах, де приблизно така сама територія, як і в Україні, функції протиповітряної оборони виконують, зокрема, винищувачі. Однак зараз українські льотчики захищають небо на радянських літаках, і довго це тривати не зможе. Про це в коментарі Фокусу розповідає речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Сьогодні системи ППО захищають ті міста, напрямки, важливі державні стратегічні об'єкти, куди частіше завдаються російські удари. Всі інші проміжні зони покриваються мобільними вогневими групами та нашою авіацією — ще радянських часів, на жаль. На подібній техніці складно ефективно виконувати поставлені завдання, але ми намагаємося захищати український повітряний простір усім, що є", — каже Ігнат.

Саме з цієї причини Україні так потрібні винищувачі F-16. За словами спікера, питання з їх постачанням уже остаточно вирішене, тож залишилося лише дочекатися літаків. Рахунок іде на місяці, наголошує він.

"Раніше я говорив, що якби в нас було більше систем ППО, то, можливо, ми змогли б максимально закрити територію України. Але мої слова перекрутили та подали в іншому світлі: мовляв, в Україні недостатньо ППО. Справа в іншому: дрони, наприклад, створені для того, щоб долати систему протиповітряної оборони, бути малопомітними та слідувати на низькій відстані. Їх чудово перехоплюють і знищують винищувачі, які не працюють по балістичних ракетах. Я говорив саме про них і про їхню необхідність сьогодні", — пояснює Ігнат.

Українська система ППО вже до кінця року після постачання F-16 буде приблизно такою: великі комплекси протиповітряної оборони, типу Patriot SAMP-T, зможуть захищати від балістичних ракет великі міста, інфраструктурні об'єкти, об'єкти атомної енергетики, підстанції атомних енергоблоків, аеродроми тощо. Водночас винищувачі ефективно протидіятимуть як крилатим ракетам, так і дронам, а також "відганятимуть" російську авіацію від українських кордонів.

"Із часом ми повністю замінимо застарілі радянські ППО новітніми системами. Поки що ж доводиться витрачати велику кількість ракет на знищення ворожих дронів. Ворог чудово обізнаний про приблизне розташування наших протиповітряних систем — вони мають і розвідку, і свою агентуру. Росіяни запускають по 5-10 дронів, а то й більше, різними маршрутами, щоб розосередити українські сили та змусити нас випустити якнайбільше ракет", — каже Ігнат.

Безперечно, якби Україна мала більше пересувних ракетно-зенітних комплексів NASAMS, захист був би кращим, додає спікер ПС ЗСУ, але поки що українські захисники оберігають небо тим, що мають у своєму арсеналі.

Раніше Юрій Ігнат розповів, що російська армія прокладає нові маршрути для атак по містах України, щоб заплутати українську ППО.

Також спікер ПС ЗСУ коментував розміщення російськими окупантами комплексу "Бал" у Брянській області, поряд із українським кордоном. За його словами, цей комплекс використовує протикорабельні ракети Х-35, а це означає, що запас високоточних ракет противника закінчується, і вони шукають нові методи обстрілу українських міст. У Повітряних силах зазначають, що це не єдине, що має противник в арсеналі. Росіяни кидають усі наявні сили та кошти на те, щоб воювати з Україною та завдавати ударів по позиціях наших військових.