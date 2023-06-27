Військкоми з бодікамерами. Чи допоможе це припинити свавілля співробітників ТЦК на вулицях — юрист

Працівники Чернігівського ТЦК отримали бодікамери для оптимізації мобілізаційної роботи. Чи законні такі нововведення — незрозуміло, адже прерогатива носіння камер була тільки у патрульних поліцейських. Фокус розбирався в ситуації зі співробітниками Чернігівського обласного військкомату та юристами.

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Працівники Чернігівського ТЦК отримали нові девайси — бодікамери. Їхній робочий день тепер починається з отримання рознарядок і цих пристроїв. Завдання — перевірити всіх потенційних призовників.

Бодікамери мають допомогти в конфліктних ситуаціях, адже вони фіксуватимуть те, що відбувається під час патрулювання, йдеться в сюжеті журналістів. Однак ніхто не пояснив, наскільки законні такі дії військкомів — розмовляти з людьми під запис. Прерогатива носіння бодікамер була лише в патрульних поліціянтів.

Фокус звернувся з відповідним питанням до Чернігівського обласного військкомату. Провідний спеціаліст ТЦК Василь Ковтун підтвердив можливе вручення повісток працівниками ТЦК під відеозапис. Однак відповідати на запитання про законність таких заходів він не став, пославшись на недостатність компетенцій. Він порадив звернутися із запитом до голови Чернігівського обласного ТЦК, полковника Олега Гончарука, але його на робочому місці в момент дзвінка не виявилося.

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Законів і нормативних актів, що дозволяють співробітникам ТЦК носити бодікамери під час вручення повісток, немає, сказав Фокусу адвокат АО "Бачинський і партнери" Максим Дзіковський.

Фіксація бодікамерами, за його словами, може вводитися на рівні внутрішніх інструкцій центру комплектування.

"Це робить голова військкомату. Такі документи — для службового використання і тому вони недоступні. Звичайний громадянин із ними ознайомитися не може", — додає фахівець.

За оцінками адвоката, крок військкомів у Чернігові — дуже позитивний.

"Якщо пішов процес фіксації видачі повісток на камери, примусове доставлення чоловіків до військкомату закінчиться. Коли люди зі сторони знімали процеси мобілізації, була система противаги. Це відкритість насамперед", — додає Дзіковський.

Тому доводити правоту і незаконність дій співробітників ТЦК можна як завгодно довго. Усе це буде писатися на відео.

"Насамперед, ці зміни на руку військовозобов'язаним, а не працівникам ТЦК. Їм було б простіше доставити [призовника до військкомату], а доказів порушення немає. Прийшов добровільно, які питання", — міркує адвокат.

Ще один важливий момент — зловживання в питанні масових закупівель бодікамер для ТЦК. Здебільшого це залежить від дій конкретних чиновників і військкомів, оцінку таким діям у майбутньому даватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, що Оболонський районний ТЦК у Києві вимагав від військовозобов'язаних чоловіків з'явитися для уточнення особистих даних. Військкоми відвели термін до 29 червня.

Голова президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія обіцяв ініціювати перевірку всіх військкоматів в Україні після розслідування щодо елітної нерухомості в Іспанії одеського військкома Євгена Борисова.