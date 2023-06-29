Кінотеатри закриються, актори дубляжу страйкуватимуть: експерти про наслідки закону про англійську

Законопроєкт президента Володимира Зеленського про особливий статус англійської мови в Україні викликав хвилю обурення серед представників вітчизняної кіноіндустрії. Якщо закон ухвалять, то вже за чотири роки всі англомовні фільми в кінотеатрах йтимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами. Таким чином актори дубляжу втратять роботу, а кінотеатри — глядачів, вважають експерти.

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Президент Володимир Зеленський пропонує офіційно закріпити статус англійської як мови міжнародного спілкування в Україні. Серед іншого, це означає заборону українського дубляжу для англомовних фільмів — їх пускатимуть у прокат мовою оригіналу. Уже з 2025 року фільмів англійською в кінотеатрах має бути щонайменше 50%, з 2026-го — 75%, а з 2027-го — усі 100%. Український переклад допускатиметься в англомовних фільмах лише як субтитри. При цьому інші іноземні фільми виходитимуть з повноцінним українським дубляжем.

Англійська мова в кіно: реакція суспільства

"Ініціатива дивна, тому що тисне на українську мову в Україні, насамперед! Окрім того, якщо цей закон набуде чинності, то позбавить українських акторів, режисерів, звукорежисерів, і, власне, студії — роботи. Зате підпільна озвучка розквітне", — написала на своїй Facebook-сторінці актриса дубляжу Віка Хмельницька.

Вона наголошує, що українська мова тільки-тільки звільнилася від гніту російської мови, при цьому людям уже пропонують замість вивчення рідної повноцінно опанувати англійську.

На ініціативу президента відреагував і народний депутат, ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Якщо досі кінотеатри були місцем, яке робило українську мову модною і популярною для мільйонів людей, то тепер почути рідну мову в кіно українці зможуть хіба що на фільмах вітчизняного виробництва. Знищити українське кінодублювання і викинути українську мову з кінопрокату не вдалося навіть Януковичу і Табачнику разом узятим. Навіть вони не додумалися заборонити голлівудським персонажам звучати українською. Автори президентського проєкту (не)подумали", — написав він у Facebook.

Що кажуть представники української кіноіндустрії?

Гендиректорка найбільшої української мережі кінотеатрів "Планета Кіно" Наталія Байдан негативно поставилася до запропонованого законопроєкту.

"Фільми — не спосіб вивчення мови. Якщо зважати на сучасне кіно, то там більше сленгу та нецензурної лайки. Цей закон зашкодить українському дубляжу, який нарешті отримав всесвітнє визнання", — каже Фокусу Байдан.

За її словами, кінотеатри ризикують втратити глядачів, адже серед українців не так багато знайдеться тих, хто захоче дивитися фільми із субтитрами. За підтримки уряду кінотеатри готові збільшити кількість сеансів з англомовними фільмами, зменшити вартість квитка на такі фільми, щоб люди охочіше ходили, але при цьому не скасовувати повністю український дубляж. Байдан впевнена, що глядачеві необхідно дати вибір, а не залишати людей без альтернативи, як це передбачає законопроєкт.

Анна Харківська, генеральна директорка студії дубляжу Le Doyen, зізнається, що не вірить, що законопроєкт ухвалять.

"На перший погляд мені здавалося, що це не те щоб жарт, а якийсь тотальний абсурд. Але тепер мені здається, що цей законопроєкт буде анульовано ще на початкових етапах. Я впевнена, наша дубляжна спільнота не допустить цього. Володимир Зеленський сам не раз дублювався на нашій студії, він як артист розуміє важливість української мови. Тим більше, що сфера кіно є важливим провідником між глядачем і мовою", — вважає Харківська.

Деякі учасники дубляжного процесу, за її словами, уже подали петиції до Офісу президента. Наразі вони на розгляді й не залишаться поза увагою, впевнена Харківська.

Але якщо раптом законопроєкт все ж таки ухвалять, актори дубляжу, та й уся індустрія загалом, готові до страйків і демонстрацій під Верховною Радою, додає вона.

"Ми працюємо з передовими голлівудськими студіями й отримуємо хвалебні відгуки на адресу українського дубляжу. Він визнаний одним із найкращих на світовому рівні. Тому забороняти його буде великою помилкою", — каже Харківська.

Раніше Фокус писав, що законопроєкт про застосування англійської мови, ініційований Володимиром Зеленським, торкнеться багатьох суспільних сфер. Чиновникам, військовим і прокурорам доведеться підвищувати кваліфікацію.