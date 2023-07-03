Погрози від працівників ТЦК: адвокат розповів, що робити, якщо в дім вриваються воєнкоми

На Хмельниччині стався скандал із військкомами. Працівники ТЦК увірвалися в будинок без дозволу і погрожували чоловікові фізичною розправою. Міноборони України чергово обіцяє розібратися, але юристи кажуть, що поліцейські покривають такі злочини.

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Військкоми на Хмельниччині потрапили в скандал — увірвалися до приватного будинку і провели "роз'яснювальну бесіду", погрожуючи зламати ногу власнику. Відео інциденту поширив блогер і політолог Андрій Смолій.

На кадрах видно, як кілька людей у військовій формі вдираються в будинок без дозволу і забороняють його господареві фіксувати те, що відбувається, на відео. Один зі співробітників ТЦК представився майором поліції і сказав, що під час воєнного стану нібито обмежуються права людей. Потерпілий від дії воєнкомів відповів: "Депутатів в армію беріть, а не нас смикайте".

Далі воєнком вимагає від чоловіка припинити відеозйомку і погрожує йому зламати ногу.

"Я тобі зараз ногу зламаю, виходь у двір. Ти сам собі її зламаєш і голову теж, сперечаємося? Коли будеш тікати від нас. Ми не вривалися до тебе, я нормально увійшов у будинок", — заявив він.

Військкоми вломилися в будинок на Хмельниччині: реакція Міноборони України

Міноборони України обіцяє розібратися і не залишити без жорсткої реакції всі випадки, що ганьблять високе звання військового та офіцера ЗСУ.

"По кожній подібній ситуації будуть проведені службові розслідування, а винні — притягнуті до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством", — відреагував на ситуацію перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Фокус надіслав запит до командування Сухопутних військ ЗСУ з проханням уточнити, які заходи мають намір застосувати щодо воєнкомів, як скоро на них чекає покарання і чи каралися взагалі працівники ТЦК за неправомірну поведінку під час мобілізаційних заходів в Україні.

До моменту публікації новини відповідь отримати не вдалося.

"Слідчі навмисне розвалюють справи проти воєнкомів"

Адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов у розмові з Фокусом звернув увагу на цілковиту незаконність дій воєнкомів Хмельницької області. Без рішення суду ніхто не може заходити в примусовому порядку в чуже житло. Кримінальну справу можна відкрити доволі серйозну, але за фактом потерпілому самому доведеться доводити все до розуму, інакше матеріал так і пролежить на полиці в райвідділі.

"Звичайну людину складно притягнути до кримінальної відповідальності за незаконне проникнення в будинок. А за всебічного сприяння військовослужбовців, слідчі в райвідділах навмисне розвалять кримінальне провадження", — каже адвокат.

Постраждалому від дій воєнкомів доведеться писати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Протягом 24 годин самостійно проконтролювати відкриття провадження і якщо цього не сталося, писати складну заяву слідчому судді райсуду, наголошує експерт.

"Слідчий суддя зобов'язує поліцію відкрити справу. А на практиці: невже ви думаєте, що ця людина з села буде контролювати все це? Поліція ніколи не відкриє справу, а якщо наймати адвоката, потрібно доларів 500 заплатити, щоб усе це зробити", — продовжив Максимов.

Випадки перевищення службових повноважень співробітниками ТЦК, за словами адвоката, закінчуються внутрішніми розслідуваннями в рамках ТЦК. Воєнкоми отримують дисциплінарні заходи. Максимум їм загрожує догана або попередження.

"Внутрішню політику поставлено так: якщо на вулицях когось тягнуть у ТЦК, там розповідають про проведення внутрішнього розслідування і притягнення когось до дисциплінарної відповідальності. А що це таке? Просто попередження в письмовій формі. Кримінальної або адміністративної відповідальності не буде", — заявив Максимов.

У відповідь на запитання про допустимі заходи самооборони в разі незаконного проникнення в оселі воєнкомів, Максимов сказав, що такі заходи варто застосовувати у виняткових випадках.

"Якщо військовий зайшов, почав бити і кудись тягнути людину — це одне питання. Але нападати на військового просто так — це перевищення заходів самооборони. Це крайній спосіб, адже внаслідок такого перевищення заходів, можуть завести справу вже про нанесення тілесних ушкоджень. Потрібно все фіксувати на відео, викликати і чекати на поліцію", — підсумував фахівець.

Недобір у ЗСУ: у військкомати приходять 20% від плану

За словами голови Львівського обласного ТЦК Олександра Тищенка, охочих прийти у військкомати вкрай мало. Добровільно туди приходить близько 20% чоловіків від поставленого командуванням плану, причому половина — це контрактники, уточнив він.

"Якщо не буде цих розшуків [на вулицях], мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК — це не автоматична відправка в армію. Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. Ті, хто мають законні підстави, за станом здоров'я або з інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять в армію", — запевнив він.

Але ситуація в регіонах України не така однозначна, як описує Тищенко. Кореспондент Фокуса днями побував в одній із казарм Київської області. Зараз військову підготовку там проходять 60 осіб. Лише один із них був мобілізований за повісткою, решта — добровольці. Майже всі старші за 45 років і мають хронічні захворювання.

Фокус раніше з'ясовував, наскільки законними є накази військкоматів про обов'язкову явку чоловіків протягом 10 днів. У таких документах відсутній головний момент — ознайомлення військовозобов'язаного з повісткою.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов 23 червня заявив про отримання від ТЦК 6 тисяч повідомлень щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Причому місцезнаходження 900 з них встановили.