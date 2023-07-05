"Не витримають вибухової хвилі": експерт про автоматичні двері для сховищ Києва за 48 млн грн

У Києві з'являться укриття, які автоматично відкриватимуться після сигналу тривоги. Столичний мер Віталій Кличко особисто протестував нову систему. Але на думку експерта в галузі містобудування Віктора Глеби, цей проєкт все ті ж сковорідки для бомбосховищ, тільки нібито потрібні.

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Перший пристрій автоматизованого відкриття бомбосховища вже з'явився в одній із будівель цивільного захисту в Дарницькому районі столиці. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Тепер сховища з новою системою відкриватимуться автоматично після сигналу тривоги або дистанційно диспетчером через зв'язок переговорного пристрою. Також доступ до сховища буде можливий за допомогою фізичного "ключа" та через пін-код, що генерується в чат-боті Telegram "Бомбосховища Києва".

Усі чотири варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ у будь-яких умовах. Навіть якщо припиниться постачання електрики — резервна система живиться своїм власним акумулятором, зазначають у відомстві. Для виходу з укриття достатньо піднести руку до сенсорної кнопки.

Експерт у галузі містобудування, колишній заступник головного архітектора Києва Віктор Глеба вважає, що ця система від початку фіктивна, адже йдеться лише про автоматизований замок на дверях сховища, який ризикує не витримати вибухової хвилі.

"Ці двері насправді не мають нічого спільного зі шлюзами для укриттів і протирадіаційних сховищ, бункерного типу або інших об'єктів-шелтерів для захисту. Річ у тім, що від вибухової хвилі цей замок заклинить і люди просто не вийдуть звідти", — каже Фокусу Глеба.

Експерт розповідає, що шлюзовані двері, які мають бути в укриттях, механічні й зачиняються шляхом накручування замка доти, доки засувки не увійдуть у рами. Такого роду двері ведуть спочатку в тамбур, а вже після в основне приміщення укриття, яке так само закривається за допомогою механічного замка. За словами Глеби, якщо шлюзові двері розраховані на вибухову хвилю і здатні вберегти людей, то автоматизовану систему відчинення сховища може заклинити під час вибуху, і люди залишаться замурованими в приміщенні.

"Цей проєкт — чергове відмивання мільйонів. Ті самі сковорідки для бомбосховищ, тільки нібито потрібні", — упевнений експерт.

Леонід Ємець, керівника тимчасової контрольної комісії Київради з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів, розповів Фокусу, що особисто під час перевірок неодноразово стикався з ситуацією, коли доводилося шукати людину з ключем від сховища, за його словами це справжній квест.

"Проблема з доступом до укриттів існує і, якщо є спосіб виправити ситуацію — така автоматизована система виправдана. На даному етапі, сама ідея сприймається добре, але потрібно розглянути і практичну реалізацію, зокрема скільки коштів на це потрібно витратити", — каже Ємець.

Поки що не відома точна вартість системи автоматизованого відкриття бомбосховищ. Ємець припускає, що подібні сучасні технології відносно дешеві, але остаточно можна буде сказати про це лише після того, як уповноважені служби підготують відповідну пропозицію.

Наприкінці червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за рішенням Київради, було додатково виділено на ремонт і облаштування укриттів 750 млн гривень. Минулого і нинішнього року виділяли 1,2 млрд грн. Гроші будуть спрямовані, зокрема, на встановлення автоматизованої системи доступу для майже 3000 укриттів і сховищ. А також на придбання 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

Фокус перевірив інформацію про ціну спеціалізованої панелі автоматичного відкриття дверей для сховища. Як вдалося з'ясувати, така панель коштує майже 16 тис. грн. Виходячи з цього можна припустити, що автоматизована система доступу обійдеться Києву в 48 млн грн.

Ось такі панелі автоматичного відчинення дверей будуть встановлені для сховищ Києва Фото: Скриншот

Нагадаємо, Дніпровська районна держадміністрація в Києві придбала конструктори вартістю понад 900 тисяч гривень. Ці набори нібито призначені для гри та навчання дітей в укриттях під час повітряних тривог.