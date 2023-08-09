Захід припинить фінансову та військову допомогу: чому почали активно ловити корупціонерів

Нардепи від "Слуги народу" стають символами корупції під час війни, факти їхніх зловживань замовчувати складно. Опитані Фокусом політологи впевнені, що Захід посилає Банковій сигнали про необхідність очищення парламенту. Під загрозою може опинитися військова і фінансова підтримка України.

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Ніколи корупції не було, і ось знову

Українські політики стали часто потрапляти в публічні корупційні скандали. Дехто бере хабарі, а хтось користується привілеями і виїжджає за кордон. Останнім часом особливо відзначилися народні депутати з фракції "Слуга народу". Анатолія Гунька за даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали на отриманні 85 тисяч доларів хабара за обіцянку розв'язати питання з орендою земельної ділянки площею 1700 гектарів Національної академії аграрних наук України (НААН).

Гунька затримали під час передачі лише частини хабара, адже загальна сума на яку він розраховував начебто становила 221 тисячу доларів. Цікаво, що цей нардеп є головою тимчасової слідчої комісії з виявлення корупції в НААН.

Верховна Рада 9 серпня достроково позбавила повноважень "слугу" Андрія Холодова. За даними журналістів, у січні 2023 року він виїхав з України і більше не повертався. Нардеп обзавівся маєтком на Кіпрі, а його дружина наприкінці грудня 2022 року придбала частку в салоні краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.

Інший скандальний нардеп Богдан Торохтій зіткнувся з можливим виключенням із політсили "Слуга народу". Журналісти з'ясували, що під час війни з Росією сім'я нардепа тричі купувала автомобілі вартістю від 158 до 197 тисяч доларів. Авто оформляли на ім'я Аліни Левченко, дружини Торохтія.

Голова фракції Давид Арахамія говорив, що Богдан Торохтій отримував із бюджету гроші на компенсацію оренди житла.

Після цих історій дещо недоречно виглядало інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка, в якому він заявив про найнижчий за останні 20 років рівень корупції в Україні.

"За 20 років, як я розумію процеси в цій країні, рівень корупції найнижчий. Можливо, в якихось секторах він залишився високим... Це моє відчуття", — сказав чиновник, не навівши на доказ жодної цифри.

Корупціонери зі "Слуги народу" псують рейтинг Зеленського

Фактів корупції та зловживань серед нардепів президентської партії стало так багато, що їх уже неможливо замовчувати, сказав у бесіді з Фокусом український політолог Ігор Рейтерович .

"Депутатопад" у президентській фракції відбувається невипадково, вважає він.

"Офіс президента (ОП) завжди уважно відстежував настрої та запити суспільства. Коли вони досягають певної межі, на Банковій оперативно реагують. Ми бачили історію з міністром культури [Олександром Ткаченком]. З депутатами також. Тему розкручували довго і все це дійшло до політичної відповідальності та роботи правоохоронців", — прокоментував експерт.

Потурання ОП, за його словами, призвело б до різкого негативу і рейтингу на адресу президента Володимира Зеленського. Асоціації "Слуги народу" з президентом все ж таки присутні.

Рейтерович вважає, що насамперед у корупційні скандали потрапляють депутати-мажоритарники. Замінити їх складніше: якщо вони складуть мандати, то потрібно проводити вибори на місцях, що в умовах воєнного часу неможливо.

Варто зазначити, що окрім "слуг" правоохоронці взялися і за народного депутата Олександра Дубінського, який позиціонує себе як критик влади. Він також потрапив у скандал із поїздкою за кордон. "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що генеральний прокурор повідомив політику про підозру у службовому підробленні.

Слідство встановило, що Дубінський вніс неправдиві відомості в офіційні документи, за якими він виїхав за кордон під приводом супроводу батька на лікування. Нардеп встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію, стверджують прокурори.

СБУ та ДБР 9 серпня також проводили обшуки в екснардепа "регіонала" у справі про відмивання понад 500 млн гривень. ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах писали, що, ймовірно, йдеться про колишнього власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка.

Скандали з нардепами. Захід може зупинити військову допомогу?

Воєнний стан вимагає від української влади не демонстративної, а результативної боротьби з корупціонерами. Якщо цього не робити, активізується не тільки опозиція, а й ворожі центри ІПСО, вважає голова Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак .

"Насамперед має бути моральна відповідальність перед військовими, які захищають державу. Друга причина очищення парламенту — явні натяки Заходу. Надаючи гуманітарну, військову та фінансову підтримку, могло бути поставлено питання руба: якщо не буде боротьби з корупцією із судовими вироками, питання подальшої підтримки зависне. А це вже загроза нацбезпеці, адже без допомоги Заходу війну на виснаження з Росією не виграти", — каже Фокусу Постернак.

Третій момент, за оцінками політтехнолога, полягає в переобранні Володимира Зеленського на другий президентський термін. У разі збереження Росією контролю над тимчасово окупованими територіями і не відновлення держкордонів до 1991 року, знадобиться показати українцям "світло в кінці тунелю".

"Таким "світлом" може стати відновлення діалогу про вступ України до ЄС і НАТО, а також посадки до в'язниць хабарників. І тут варто говорити не тільки про чиновників дрібного ешелону, а й топів", — підсумував він.

Фокус раніше писав, що воєнкома і депутата з міста Южне Одеської області Єгора Смирнова відправили на фронт. Його підозрюють у незаконному збагаченні — за час війни він став доларовим мільйонером.

У Дніпропетровській області один із воєнкомів також добре заробив під час великої війни. Підозрюваний за півтора року оформив на батька кілька автівок і дві квартири в Дніпрі, а також