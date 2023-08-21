Убивства, корупція, втеча з частини: чим займатиметься військова поліція в Україні

Нова правоохоронна структура, яка може з'явитися в Україні, займатиметься кримінальними справами військових. Ідея базується на американській системі юстиції, а проводити розслідування злочинів будуть поліцейські, юристи, а також колишні співробітники СБУ та ДБР.

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В Україні хочуть створити військову поліцію, яка займатиметься розслідуванням військових злочинів і підтриманням дисципліни серед військових. Над законопроектом працюють народні депутати Верховної Ради спільно з Головним управлінням військової юстиції Міноборони. Фокус попросив юриста Миколу Максимова пояснити, чим займатиметься нова правоохоронна структура і хто в ній працюватиме.

За образом і подобою американців

Наразі військовими злочинами в Україні займається військова служба правопорядку, каже Фокусу військовий юрист Микола Максимов. Частково злочини, які скоюють військові, фіксує Нацполіція, розслідує прокуратура і розглядає цивільний суд.

Проблема в тому, що більшість діячів правопорядку не розуміються детально на військовому законодавстві, а тому не можуть вести розслідування з урахуванням особливостей воєнного часу і порядку, встановленого у військових структурах.

"Можу навести приклад, про який говорили на юридичному форумі кілька місяців тому, де обговорювали питання військової юстиції. Ситуація така: на блокпості, де раніше проводили АТО, а зараз триває повноцінна війна, військовий розстріляв цивільний автомобіль, який не зупинився на вимогу. Справу розглядали у звичайному суді, кваліфікували як убивство, військовий відбуває покарання у в'язниці. Якби справу розглядав військовий суд, вони б врахували норми військового законодавства і звільнили б людину від покарання", — каже Максимов.

За його словами, головна ідея військової поліції полягає в тому, щоб розслідуваннями злочинів, які скоюють військові, займалися фахівці, кваліфіковані в цій сфері. Це можуть бути чинні поліцейські після проходження перекваліфікації, колишні співробітники СБУ, ДБР, адвокати, у яких є подібний досвід захисту. Базою для військової поліції має стати американська система військової юстиції. В іноземних колег майбутні поліцейські можуть пройти навчання і набратися досвіду, адаптуючи його під українські реалії.

"Військове законодавство базується на величезній кількості правових актів, наказів Міноборони, з якими не завжди знайомі адвокати, Нацполіція, чинні прокурори. Судді, які були на юридичному форумі в Києві, зізналися, що не можуть за пару місяців перекваліфікуватися, щоб вести справи, в яких фігурують військові. А злочинів величезна кількість. Суди завантажені цивільними справами і фізично не можуть забезпечити належне розслідування і судові рішення", — продовжує експерт.

Специфіка роботи

Як приклад злочинів, якими має займатися військова юстиція, експерт наводить історію сержанта, який застрелив підполковника. За вбивство свого керівника він отримав фактично умовне покарання: суд послався на пом'якшувальні обставини, мовляв, у частині була дідівщина і підсудного змушували виконувати неадекватні накази.

"Військові кажуть, невиконання наказів у їхній сфері неприпустиме. Якби справу розглядав військовий суд, покарання було б набагато суворішим. Ще один приклад військового злочину — військовослужбовець самовільно залишив частину. У цьому випадку підсудні часто посилаються на стан здоров'я, дідівщину, незаконні накази. І цивільні суди виносять невеликі терміни. З точки зору військових, подібні справи створюють прецеденти, щоб інші не підкорялися наказам, знаючи, що можна обійтися "легким" покаранням", — продовжує Максимов.

Юрист також зазначає, що складнощі в розслідуванні кримінальних злочинів, які скоюють військові, полягають у тому, що у поліцейських немає вільного доступу до військової частини. Те ж саме стосується доступу до державної таємниці. Поліцейські іноді місяцями намагаються отримати засекречену військовими інформацію, необхідну для розслідування справи.

Військова поліція займатиметься і питаннями перевищення повноважень керівниками ТЦК і СП. Зокрема корупційними справами. Щодо ситуацій, коли мобілізують військовозобов'язаних з інвалідністю, на сьогодні, за словами юриста, ці справи не кваліфікують як кримінальні. А військова поліція займатиметься саме кримінальними злочинами.

Нагадаємо, 14 серпня у ДБР заявили про початок досудового розслідування щодо того, що капітан ВМС побив підлеглого в одній із військових частин в Одеській області.

Раніше Фокус писав, що ВАКС оголосив вирок чинному народному депутату Верховної Ради України. Нардеп підозрювався в приховуванні майна, яке мав би внести в електронну декларацію. Чоловіка оштрафували, але штраф він не заплатить через особливості українського законодавства.