Від гаубиць L119 до ракет Storm Shadow. Яку зброю виробить в Україні концерн BAE Systems

Британський оборонний концерн представлений у 40 країнах, його заводи виробляють озброєння для країн НАТО — від бронетехніки до систем РЕБ для винищувачів. Якщо компанія освоїть український ринок, владі доведеться шукати баланс, щоб не постраждали національні виробники, впевнені військові аналітики.

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Великий британський оборонний концерн BAE Systems погодився виробляти в Україні "натовські" гаубиці L119. Угоду щодо локалізації виробництва підписали в Києві 30 серпня президент України Володимир Зеленський і гендиректор BAE Systems Чарльз Вудберн.

Глава концерну наголосив, що в Україні з'являться офіс і виробництво озброєнь. А Зеленський акцентував увагу на розвитку українського збройового потенціалу.

"Зокрема, артилерія — системи L119 і M777, бронетехніка — міцні CV90. Це озброєння компанії BAE Systems, яка починає роботу в Україні", — заявив глава держави.

Українська армія вже використовує військову техніку виробництва BAE Systems: артилерійські системи М777 і L119, САУ M109, БМП CV-90 і Bradley, а також танки Challenger, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Питання двох місяців. Коли в Україні відкриється завод BAE Systems?

BAE Systems — провідний постачальник зброї для армій Великої Британії та США. Підприємства концерну розміщені в 40 країнах, на них працюють 93 тисячі осіб. BAE Systems цього року отримала замовлення на рекордні 84 млрд доларів.

Подібні угоди Україна підписала з кількома відомими оборонними компаніями. Є пропозиції від німецької Rheinmetall і турецької Baykar, нагадав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець .

"Топ-продукція заводів BAE Systems починається від бронетехніки і закінчується системами РЕБ для літаків. Ще є пропозиція від фінської Patria з виробництва БТР. Щодо компаній Baykar і Rheinmetall ми бачимо, що контракти реалізуються. Важливо, щоб кожна компанія, яка заходить в Україну, мала конкретні виробничі проєкти", — підкреслив він.

Київ має правильно поводитися з оборонними компаніями, щоб український ВПК не витіснили з ринку. Мінстратегпром і Міноборони варто думати над знаходженням точок дотику, додав експерт.

Побудувати завод в Україні можна за два місяці, виробництво вимагає максимум 400 людей і верстати з числовим програмним управлінням. Для компанії рівня BAE Systems проєкт не буде дорогим, вважає Згурець.

"Плани будуть розраховувати відповідно до потреб ЗСУ. Якщо ми говоримо про ремонт десяток гаубиць, це можна зробити і на існуючих підприємствах Міноборони. Представники BAE Systems можуть приїхати на Шепетівський ремонтний завод і контролювати правильність процесу", — підсумував він.

Гаубиці L119 вироблятимуть в Україні: на що здатна зброя?

Процес переходу ЗСУ на озброєння стандарту НАТО запущено давно, тому відкриття цехів і офісу BAE Systems лише зміцнить обороноздатність України, сказав Фокусу заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Потрібно всіма силами забезпечити боєздатність ЗСУ. Ремонт, модернізація військової техніки та її виробництво в Україні — абсолютно позитивний крок. Фахівці британської компанії працюватимуть разом з українськими", — зауважив він.

Гаубиця L119, яку можуть почати виробляти в Україні, це легке озброєння калібру 105-мм для підтримки піхоти, десантників і штурмовиків. Її можна буксирувати на зовнішній підвісці вертольота і навіть за допомогою бронеавтомобіля HMMWV, пише військовий портал Defence Express.

По суті L119 — це опонент російським гаубицям Д-30 і САУ 2С1 "Гвоздика" калібру 122 мм. Для L119 не потрібно рити відкатну яму, розрахунок має менше шансів "засвітитися" перед ворогом і зможе швидко покинути вогневу позицію. Вогнева потужність 105-мм снаряда слабша за 122-мм боєприпас, адже останній містить від 3 до 4 кг вибухівки.

Основні характеристики гаубиці L119:

скорострільність — до 12 пострілів на хвилину;

максимальна дальність стрільби — до 20 км;

обслуговуючий екіпаж — від 5 до 7 бійців.

BAE Systems виробляє засоби радіотехнічної та радіоелектронної розвідки для винищувачів F-35 і Eurofighter Typhoon. Концерн має фінансову частку в MBDA, європейському розробнику і виробнику ракетних систем, який випускає лінійку ракет повітряного базування Meteor і Storm Shadow.

Нагадаємо, 17 серпня стало відомо про оновлення списку військової допомоги від Німеччини. Берлін звітував про додавання двох пускових установок IRIS-T SLS та іншого обладнання.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер говорив про підтримку ідеї відправити ЗСУ далекобійні ракети Taurus. Берлін наразі не збирається вирішувати це питання, з'ясували журналісти німецького Bild.