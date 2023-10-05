"Песик Путіна": Ілону Маску потрібно відповідати у формі іронічного "тролінгу", — Фесенко

За словами політолога Володимира Фесенка, мільярдер Маск боїться ядерної війни. Його погляди схожі з поглядами Трампа. Так само думає частина суспільства в США, і Україні з цим потрібно працювати.

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У спілкуванні з мільярдером Ілоном Маском необхідно бути стриманим, але відповідати з гумором та іронічним "тролінгом". Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Володимир Фесенко.

За його словами, не варто йти на прямий конфлікт, але необхідно відповідати в тій манері, в якій звик поводитися в мережі мільярдер.

"Потрібно бути вище цього. Без образ, без демонстрації слабкості. Потрібно Маску говорити: "Ілоне, коли йдеться про благородство, про силу, про дружбу, то це не про гроші. А про те, що другу потрібно допомагати, коли друг у біді". І можна запитати, хто він: Майті Маус чи Скрудж МакМаск, Iron Man чи песик Путіна?" — зазначив Фесенко.

Політолог вважає, що, висміюючи українських політиків, які просять у Заходу зброю і гроші на допомогу у війні проти Росії, Маск діє неправильно. Він діє схоже з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Україна повинна на це реагувати, але не починати агресивний конфлікт із мільярдером.

"Це частина настроїв у США, з якими нам потрібно працювати", — сказав Фесенко.

Він зазначив, що Ілон Маск не буде думати так само як українці. У його оточенні можуть бути люди з проросійськими поглядами, які на нього впливають. Ба більше, Фесенко вважає, що у мільярдера мало "інтелектуальної амуніції". У Маска і Трампа спільне бачення розв'язання міжнародних проблем. Також Маск боїться війни.

"Коли всі симпатизували Україні, то він нам допомагав. А тому почали працювати страхи Маска щодо ядерної війни, почали, можливо, працювати люди з оточення з проросійськими поглядами й так далі. Він заграє і з Китаєм, і з Росією іноді. Тому чекати від нього, щоб він думав так само як ми — не потрібно. Люди різні", — заявив Фесенко.

Ілон Маск висміяв Володимира Зеленського в соцмережах: що відомо

Нагадаємо, що 2 жовтня Ілон Маск висміяв Зеленського і потрапив у скандал. Бізнесмен висміяв українського президента через його звернення до Заходу щодо допомоги та підтримки України.

"Коли минуло п'ять хвилин, а ти ще не попросив допомоги в розмірі мільярда доларів", — підписав він фото із Зеленським.

Ілон Маск висміяв Зеленського Фото: Скриншот

Потім у Верховній Раді відреагували на пост Маска про Зеленського. В Україні не зрозуміли сарказму Маска й обурилися його дописом про українського лідера. Одним із перших, хто не втримався і прокоментував недовгий допис Маска став спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Той випадок, коли чувак Ілон Маск намагався підкорити космос, але щось пішло не так, і за 5 хвилин він був по зав'язки в л*йні", — написав Стефанчук.

Після цього в Офісі президента висловилися про мем Маска про Зеленського. За словами Михайла Подоляка, всі ті, хто перебувають за тисячі кілометрів від епіцентру бойових дій, не можуть усвідомити всієї сили щоденних бомбардувань і криків дітей.

"Будь-яке мовчання або іронізування над Україною сьогодні — це безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство і руйнування", — заявив радник глави ОП.