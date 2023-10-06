Несправжній похорон за $10 тисяч: як шахраї пропонують українцям уникнути мобілізації

Шахраї пропонують українцям купити підроблені довідки про смерть, щоб уникнути мобілізації. Якась компанія обіцяє провести все офіційно і навіть організувати фейковий похорон. Юристи вважають, що реалізувати таку схему неможливо.

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Українцям нібито пропонують купити фальшиве свідоцтво про смерть, щоб уникнути мобілізації. Якась компанія в даркнеті обіцяє за 10 тисяч доларів підробити довідку про смерть з усіма супроводжувальними документами, а також за потреби організувати несправжній похорон. Цікаво, що скріншоти оголошення поширює саме російське видання "РИА новости".

"Вас вітає команда Save your life. Оформляємо та надаємо офіційне свідоцтво про смерть, проводимо за всіма базами, надійним і опрацьованим алібі, сюжетною лінією, ви матимете можливість обрати бажаний спосіб помилкової смерті. Проводимо судмедекспертизи, робимо повний пакет необхідних документів, висновків і довідок. Проводимо похорон офіційно", — пишуть шахраї.

Також обіцяють надати родичам "померлого" повний пакет документів для отримання компенсації від держави.

"Таким чином, ви можете не йти на війну і отримати гроші від держави", — йдеться в оголошенні.

За словами юриста Миколи Максимова, реалізувати таку шахрайську схему неможливо, оскільки в ній має бути задіяна велика кількість людей і державних структур, а за всіма оголошеннями, пов'язаними з ухиленням від мобілізації, уважно стежать спецслужби.

"Навіть якщо це організувала злочинна група, яка налагодила схему — хоча це неможливо — СБУ спіймають їх на перший або другий раз, тому що подібні оголошення, пов'язані з різними способами, як уникнути мобілізації, перевіряються спецслужбами. Поставити таку схему на потік просто неможливо. Крім того, шахраї обіцяють зробити все офіційно — підробити величезну кількість документів, провести все по базах. У схемі має бути задіяна велика кількість людей і державних структур, тому, можу сказати з досвіду, це або шахрайство — візьмуть половину грошей і зникнуть, або хтось придумав схему, яку неможливо реалізувати", — говорить Фокусу Максимов.

При цьому просто підробити перелічені документи можливо. І навіть подати їх до РАЦСу, адже держструктура не перевіряє додатково справжність довідок. Однак ті, хто ризикнуть скористатися послугами шахрая, відправляться до в'язниці на п'ять років із вилученням майна за використання підроблених документів.

Нагадаємо, у серпні голова правління громадської організації "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик розповів про найпоширеніші корупційні схеми в ТЦК і СП, за допомогою яких військовозобов'язані уникають мобілізації. А саме підробка довідок про непридатність до військової служби та виготовлення фальшивих документів для виїзду за кордон.

Також у червні стало відомо, що через систему "Шлях", призначену для того, щоб допомагати волонтерам привозити з-за кордону гуманітарну допомогу для ЗСУ, за кордон після початку повномасштабного вторгнення в Україну виїхали і не повернулися майже 19 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. Виїзд обійшовся в суму від 3 до 7 тисяч доларів.