Витіснили з перших шпальт: які ЗМІ припинили писати про Україну на тлі війни в Ізраїлі

Війна в Ізраїлі витіснила російсько-український порядок денний із західних ЗМІ. Деякі медіа припинили щоденні огляди, інші — скоротили кількість новин про Україну. Фокус з'ясував, які ЗМІ змістили спектр уваги з України після початку палестино-ізраїльського конфлікта.

Related video

Велике американське медіа СNN припинило онлайн-трансляцію військових подій в Україні у форматі стрічки коротких новин після початку війни на Близькому Сході. Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року ЗМІ практично щодня оновлювала стрічку. Однак із 7 жовтня 2023 року новини про Україну в онлайн режимі "закінчилися".

Востаннє СNN опублікували огляд подій увечері 6 жовтня. Йшлося про трагедію в Грозі Харківської області, де внаслідок удару російської ракети загинула щонайменше 51 людина. А також про атаку ЗС РФ по центру Харкова, внаслідок якої загинули 68-річна жінка та її 10-річний онук.

Практично одночасно з CNN кількість новин про Україну скоротили в американському виданні The New York Times. На головній сторінці висвітлюються події в Ізраїлі. У розділі про Україну, де в середньому щодня розміщували по чотири-п'ять новин, 7 і 8 жовтня поставили дві новини, 9 і 10 — по одній.

Fox News з 7 жовтня також скоротив кількість новин про Україну. Восьмого жовтня видання опублікувало одну новину. 9 жовтня — жодної, 10 — дві новини.

До цього у стрічці в середньому ставили по три-п'ять новин про Україну. Так, наприклад, у неділю 1 жовтня видання опублікувало три новини, у понеділок 2 жовтня — чотири новини, у вівторок 3 жовтня — шість новин. Новини про ситуацію в Ізраїлі Fox News оновлює щогодини.

При цьому велике американське видання The Washington Post продовжує активно висвітлювати російсько-українську війну, незважаючи на конфлікт ЦАХАЛ і ХАМАС, який тимчасово витіснив актуальність українських новин із західного інформаційного простору.

Те саме роблять журналісти британського видання The Guardian. Щодня в онлайн режимі вони продовжують публікувати короткі новини про події в Україні. А британське видання The Times — аналітику про російсько-українську війну.

BBC трохи знизили інтенсивність новин на тлі війни в Ізраїлі: 7 жовтня вони поставили одну новину про Україну, 8 — жодної, 9 жовтня — одну, 10 жовтня — три. До цього 6 жовтня BBC опублікували п'ять новин у розділі про Україну, 5 жовтня — теж п'ять новин, 4 жовтня — чотири новини, 3 жовтня — дві новини, 2 жовтня — дві новини, 1 жовтня — одну новину. Ситуацію в Ізраїлі ЗМІ оновлюють щогодини.

Раніше експерти говорили Фокусу, що палестино-ізраїльський конфлікт може тимчасово змістити спектр уваги преси з війни Росії проти України. Однак це не означає, що підтримка Заходу припиниться. Ні США, ні ЄС з великою ймовірністю не підуть на такі заходи. Однак якщо війна в Ізраїлі затягнеться, фінансування України може скоротитися .

Також Фокус докладно писав про те, чи може війна в Ізраїлі перекинутися на Європу. Протистояння ЦАХАЛ та ісламських терористів спровокувало хвилю насильства. У Лондоні нападали на єврейські магазини, а в Єгипті — розстріляли ізраїльських туристів. Експерти вважають, що єврейські діаспори ворогуватимуть у міру посилення бойових дій, і це може позначитися на безпеці країн Заходу.