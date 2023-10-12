Завершальний етап війни: деокупація України може затягнутися на роки, — експерти

Україна перебуває на останньому етапі війни, який може виявитися одним із найважчих, заявив Володимир Зеленський. Експерти вважають, що попри виснаження військових ресурсів Росії, завершальна фаза війни може розтягнутися на роки.

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Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває на останньому етапі війни: перший етап був захопленням ЗС РФ наших територій, другий — зупинкою дій і перехопленням ініціативи, третій — відбувається зараз, і він може виявитися найважчим. При цьому керівник Головного Управління Розвідки Кирило Буданов вважає, що Росії вистачить ресурсів, щоб вести війну до 2025 року, а техніки — максимум до 2026 року.

Несподівана заява

Заява президента України Володимира Зеленського стала несподіванкою для військовослужбовців, каже Фокусу військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, бої на фронті зараз дуже важкі, і військові сумніваються, що вдасться досягти перемоги цього або навіть наступного року. Якщо тільки не відбудуться якісь непередбачувані події.

"Треба розуміти, що командири бачать ситуацію на фронті секторально. Бойові розпорядження, які отримують "згори", стосуються тільки їхнього відрізка фронту. Глобально ситуацію бачать небагато — Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і ті, хто планують наступальні операції. Тому заява президента не політична, вона безпосередньо стосується військових дій. І вона означає, що є інформація, яка дає можливість так говорити. Але заява позитивно вплинула на військовослужбовців. Я розмовляв із побратимами, їх надихнули слова президента", — зазначає Гетьман.

Переломити ситуацію на фронті Росії складно. Оскільки ні сил, ні бойових ресурсів для цього недостатньо. Усе, що намагаються зробити ЗС РФ — зупинити українську стратегічну операцію, атакуючи на різних ділянках фронту.

"Це тактичний рівень. Вони намагаються зупинити український наступ і не допустити активних бойових дій, щоб дотягнути до можливої перемоги [Дональда] Трампа на виборах у США. Потім спробувати заморозити конфлікт, змусивши Україну підписати умовний "Мінськ-3" на тлі зниження допомоги з боку західних партнерів. Ми справді перебуваємо, у цьому сенсі, на останньому етапі війни — Україна реалізує плани щодо деокупації своїх територій, а Росія намагається протидіяти", — говорить Фокусу заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Останній етап війни, про який говорив президент, включає дві важливі операції — деокупацію Криму і територій Донбасу, яка може розтягнутися на роки. Тривалість військових дій залежить від можливостей як Росії, так і України. Так, наприклад, експерти припускають, що ЗС РФ захочуть організувати ще одну оборону Севастополя. Це глобально не вплине на стратегічну обстановку, оскільки ЗСУ продовжать знищувати окупаційні війська на території півострова, але процес розтягнеться в часі. Те ж саме можна сказати про Донбас — поки армія РФ отримує боєприпаси на цьому напрямку фронту, якась частина територій може залишатися окупованою довгий час.

"Може настати фаза війни, коли ми деокупуємо всі території, але Росія продовжить обстріли. Якщо санкції не будуть ефективними, а ціни на нафту злетять. Поки існує путінський режим, загроза зберігається", — продовжує Самусь.

Гетьман припускає, що війна все-таки не триватиме ще кілька років, оскільки Росії не вистачить ресурсів для інтенсивних бойових дій. Зараз, за оцінкою експерта, ворог перейшов у глуху оборону. Якщо подивитися на цифри, РФ може виготовити близько 20 танків на місяць. Плюс ще приблизно 50 — дістати зі стратегічних резервів. І того на лінію фронту вони можуть поставляти щомісяця близько 70 танків, 50 з яких не в найкращому стані.

"За місяць ми знищуємо приблизно 200-250 танків. За будь-якого розкладу в них закінчаться ресурси. Тому для нас важливо продовжити знищувати техніку і живу силу ворога, тоді їхня армія стане небоєздатною, і деокупація буде проводитися швидше. Тому коли [глава ГУР Кирило] Буданов сказав, що їм вистачить техніки до 2026 року, це означає, що до 2026 року в них залишиться нуль одиниць техніки. Але я думаю, десь до весни 2024 року кількість техніки у них стане критично малою", — резюмував експерт.

Фокус раніше писав, чи зможе Росія у 2028 році піти війною на країни Балтії. Експерти вважають, що Путін мріє повторити Карибську кризу і домогтися нових домовленостей.

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