Україна повинна залишатися собою та стати реальною інтегрованою частиною західної цивілізації. Країна зможе стати морально-політичним лідером на європейському континенті, вважає дипломат.

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Український дипломат, міністр закордонних справ з 2007 по 2009 роки, надзвичайний і повноважний посол в Україні, керівник Центру досліджень РФ Володимир Огризко вважає, що Україну не потрібно перетворювати на Ізраїль. Про це він повідомив в інтерв'ю Фокусу.

"Україна залишається Україною і треба її перетворювати на Ізраїль, Сінгапур чи щось ще", — сказав Володимир Огризко.

Він зазначив, що Україна, як і кожна країна, є унікальною, а тому не повинна нікого копіювати. З його слів, у постпутінській та пострадянській Росії Україна буде серйозним елементом західної цивілізації. Крім цього, Україна стане членом Європейського союзу і НАТО, зможе всі свої сили сфокусувати на розвитку. Також Огризко вважає, що Україна буде морально-політичним лідером на європейському континенті після того морального подвигу, який нині демонструють українці.

Володимир Огризко наголосив, що не потрібно нікого копіювати, тоді як варто залишатися самими собою, стати реальною інтегрованою частиною західної цивілізації, а для цього потрібні зміни, про які говорять десятиліттями та які були сформульовані Білим домом у листі щастя.

Нагадаємо, 13 жовтня експерт із безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Михайло Гончар розповів Фокусу, Ізраїль має гарантії безпеки від декількох країн, зокрема США. За його зразком створювали і формат для України, проте напад на Ізраїль демонструє, що гарантії безпеки можуть не спрацювати.

13 жовтня у ЗМІ заявили, що Україна намагається представити себе на міжнародній арені як другий Ізраїль, тоді як Російська Федерація хоче переконати всіх у зворотному. Журналісти зазначили, що Україна розпочала кампанію, в якій хоче представити Росію як партнера бойовиків ХАМАС, а РФ використовує війну в Ізраїлі для того, щоб посіяти хаос і ворожість в регіоні.