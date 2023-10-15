Украина должна оставаться собой и стать реальной интегрированной частью западной цивилизации. Страна сможет стать морально-политическим лидером на европейском континенте, считает дипломат.

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Украинский дипломат, министр иностранных дел с 2007 по 2009 годы, чрезвычайный и полномочный посол в Украине, руководитель Центра исследований РФ Владимир Огрызко считает, что Украину не нужно превращать в Израиль. Об этом он сообщил в интервью Фокусу.

"Украина остается Украиной и надо ее превращать в Израиль, Сингапур или что-то еще", — сказал Владимир Огрызко.

Он отметил, что Украина, как и каждая страна, является уникальной, а потому не должна никого копировать. По его словам, в постпутинской и постсоветской России Украина будет серьезным элементом западной цивилизации. Кроме этого, Украина станет членом Европейского союза и НАТО, сможет все свои силы сфокусировать на развитии. Также Огрызко считает, что Украина будет морально-политическим лидером на европейском континенте после того морального подвига, который сейчас демонстрируют украинцы.

Владимир Огрызко отметил, что не нужно никого копировать, тогда как стоит оставаться самими собой, стать реальной интегрированной частью западной цивилизации, а для этого нужны изменения, о которых говорят десятилетиями и которые были сформулированы Белым домом в письме счастья.

Напомним, 13 октября эксперт по отношениям безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар рассказал Фокусу, Израиль имеет гарантии безопасности от нескольких стран, в частности США. По его образцу создавали и формат для Украины, однако нападение на Израиль демонстрирует, что гарантии безопасности могут не сработать.

13 октября в СМИ заявили, что Украина пытается представить себя на международной арене как второй Израиль, тогда как Российская Федерация хочет убедить всех в обратном. Журналисты отметили, что Украина начала кампанию, в которой хочет представить Россию как партнера боевиков ХАМАС, а РФ использует войну в Израиле для того, чтобы посеять хаос и враждебность в регионе.