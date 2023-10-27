"Немає нічого безкінечного": яка межа втрат РФ в наступі на Авдіївку (відео)

За словами експерта Олександра Мусієнка, в майбутньому російські військові можуть виступити проти свого керівництва, адже розуміють, що їх "кидають на вірну загибель".

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Наразі поріг чутливості по втратах для ворога не перейдений. Однак, окупантам набридла війна і вони хочуть додому. Про те, яка існує межа, коли ЗС РФ отримають великі втрати та припинять наступ на Авдіївку, розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Немає нічого безкінечного, якщо ми говоримо про ресурси. Всі ресурси мають здатність закінчуватися. Питання в тому, наскільки швидко вони можуть поновлюватися, в яких обсягах і як на довго цього вистачить", — зазначив експерт.

За словами Мусієнка, досить парадоксальним є те, що серед окупантів, які здаються в полон українським силам, є багато нарікань. Адже російських мобілізованих "кидають на вірну загибель". Експерт додав, що ЗС РФ не можуть нічого досягти, несуть великі втрати. Багато хто, "взагалі хоче повернутись додому".

Однак, вочевидь, як повідомляє Мусієнко, ці тенденції не несуть тотальний та повальний характер, коли окремі підрозділи, полки та бригади готові масово складати зброю, повертатися з фронту.

"Або ж повернути цю зброю проти своїх командирів, що було б дуже бажано", — наголосив він.

"Це питання часу": експерт про заколот в армії РФ

За словами Мусієнка, певні "паростки" були, коли Пригожин відкрито виступав проти військового керівництва Росії.

"Це питання часу. Але це може відбутися не так швидко як нам здається", — додає експерт.

Як зазначив Мусієнко, ще один військовий заколот, це лише питання часу, він не виключає, що "таке буде й у майбутньому".

"Зрештою, я хочу нагадати, у 1917-18 роках саме більшовицький переворот підтримали і допомогли організувати військові армії Російської Імперії. Матроси і солдати, які повернули зброю, яким остогидла війна і умови, в яких вони перебували", — заявив експерт.

Нагадаємо, 17 жовтня Олександр Мусієнко розповів, що "м’ясні штурми" виявилися "дорогими" для ЗС РФ, але вони триватимуть, хоч і в менших масштабах.