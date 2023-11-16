Ізраїлю та США приготуватися. Навіщо Іран збільшив збагачення урану і куди полетить перша бомба

Тегеран у таємниці від МАГАТЕ нарощує темпи збагачення урану: з початку вересня цього року вони зросли втричі. Показники досить тривожні, адже Іран близький до створення атомної бомби. Фокус з'ясував, яким країнам може загрожувати небезпека ядерного удару.

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Іран помітно прогресує у збагаченні урану. Від початку вересня цього року запаси радіоактивного металу зросли з 42 до 128 кілограм — цього обсягу вистачить для створення трьох атомних бомб, ідеться в конфіденційних звітах Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), з якими ознайомилося агентство Reuters.

Високопоставлений дипломат розповів журналістам, що Іран — єдина країна, яка збагатила уран до високого рівня 60% і водночас не виготовила ядерної зброї. Але якщо все ж таки бомба з'явиться, її боєздатність буде на рівні близько 90%, додав чиновник.

Збагачення урану відбувалося нерівномірно: на початку 2023 року його темпи знизилися з 9 до приблизно 3 кілограм за місяць. Можливо, таке зменшення відбулося після непрямих переговорів Ірану зі Сполученими Штатами, вважають дипломати.

Частина процесу ядерної програми приховується. У другому конфіденційному звіті йдеться, що Іран не може пояснити поточний статус збагачення урану на двох секретних майданчиках у містах Варамін і Туркузабад.

Іранська сторона торік зняла камери спостереження з кількох ядерних об'єктів і повертати їх не збирається. А у вересні Тегеран скасував акредитацію майже у третини всіх інспекторів МАГАТЕ. Глава Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі пояснив скасування акредитації інспекторів власним бажанням і правом. Чиновник визнав усі твердження спостерігачів про ризики перешкоджання проведенню перевірок "непереконливими і такими, що не містять правової основи".

Після цих прикладів спостерігачі зробили висновок про небажання Тегерана співпрацювати, пише Reuters.

Ядерними бомбами війну не виграти

Сполучені Штати та їхні європейські союзники хотіли відповісти на недоговороздатність Ірану засуджувальною резолюцією, але згадали про ймовірну ескалацію через війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС у Секторі Газа, додають дипломати.

Незважаючи на явну незговірливість, Тегеран розглядає ядерну зброю з погляду захисту, шантажу і погроз найближчим сусідам, каже Фокусу заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Наявність трьох ядерних бомб не забезпечить перемогу в можливій війні. Не впевнений, що в них з'явиться навіть одна бомба, адже їм треба дозбагатити уран до 90%. Тегеран розглядає ядерну зброю як спосіб захисту, шантажу і погроз найближчих сусідів", — сказав експерт.

Іранська влада повторила внутрішню політику Росії й успішно нав'язала народу боязнь зовнішнього ворога в особі країн Заходу та їхніх союзників у регіоні. Незважаючи на це, сходознавець не бачить збільшення ймовірності реального удару ядерною зброєю по Ізраїлю.

"Звичайно, повністю заперечувати такий розвиток подій не можна [удар по Ізраїлю], і частина іранського істеблішменту може підтримати такий крок", — зауважує Данілов.

Чи наважиться Тегеран першим натиснути на кнопку?

Стрімке просування Ірану в ядерному кейсі не залишиться без уваги США та Ізраїлю. А останній країні іранська ядерна зброя загрожує максимально, каже Фокусу експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Американці спробують натиснути на Іран, адже їм не потрібна регіональна війна. Авіаносну групу до Ізраїлю вони вже направили для стримування. Своєю чергою Ізраїль після початку вторгнення бойовиків ХАМАС налаштований жорстко і може атакувати по місцях зберігання елементів для ядерної зброї", — коментує аналітик.

Розвідка та експертне співтовариство в Штатах поки що не спостерігають ризиків застосування Тегераном зброї масового ураження. За оцінками Хари, Іран не готовий вплутуватися в конфлікт і стримує своїх проксі — бойовиків Хезболли, які озброєні набагато краще за колег із ХАМАС.

"Іранці не хочуть, щоб їхньому режиму загрожували Штати або ізраїльтяни, тому їм потрібна ядерна зброя. Думаю, релігійні фанатики в керівництві Ірану не натиснуть на кнопку. Якщо це станеться, усі американські сили та засоби будуть спрямовані на їхнє знищення", — додає Хара.

Запаси збагаченого урану і подальше створення атомної бомби забезпечить безпеку існування нинішнього режиму і підійде як аргумент для розширення впливу Ірану в Сирії, підсумував він.

Нагадаємо, у листопаді минулого року представники американської розвідки говорили, що Іран міг попросити РФ відправити паливо для створення ядерної зброї.

Пентагон у березні поточного року вказував можливі терміни виготовлення ядерної бомби Іраном. Виробництво матеріалу, що розщеплюється, для однієї бомби займе близько 12 днів.