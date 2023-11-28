Це робота диверсантів: експерт про вибух у Челябінську та про гроші Путіна для армії (відео)

Ну думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, це дуже гарна ознака, тому що вона показує, що можливості українських спецслужб розширюються в глибину території країни-агресора.

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Вибух на Челябінському тракторному заводі був спричинений ззовні і є всі ознаки того, що це спрацювала диверсійна агентура українського ГУР (Головного управління розвідки). Про це в інтерв'ю Фокусу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Челябінський тракторний завод є одним з основних підприємств для виготовлення комплектуючих та запчастин для російських танків та бронетехніки. Крім того, на заводі відбуваються і ремонтні роботи важкої військової техніки, розповів експерт.

"Це був не нещасний випадок чи інцидент на виробництві, — каже експерт. — Це спланована диверсійна робота з території самої Росії, до якої, можливо, були долучені громадяни РФ, які співпрацюють за нашою розвідкою з різних міркувань".

Відстань від кордону України до Челябінської області Фото: Скріншот

Ну думку пана Мусієнка, це дуже гарна ознака, тому що вона показує, що можливості українських спецслужб розширюються в глибину території країни-агресора. За словами експерта, подібна атака відбулась і на Смоленський авіазавод, що також має всі ознаки диверсійної роботи.

Відстань від кордону України до Смоленської області Фото: Скріншот

Чи допоможуть армії РФ гроші Путіна

Щодо рекордних $100 млрд, які Путін виділить на розвиток армії РФ в наступному році, то, за словами аналітика, це лише ознака того, що окупанти розраховують на довготривалу війну, але ці розрахунки можуть бути марними. За словами Мусієнка, гроші — це добре, але треба ще щоб вони пройшли весь ланцюг від фінансів, закупки комплектуючих, вироблення техніки, її збирання та доставки її у війська.

Тут треба враховувати, що в Росії дії величезна корупція, а нарощування зброї поки що не спостерігається навіть після того, як на військових підприємствах ввели шестиденний тиждень роботи. До того ж якби все було так добре, то Росія не закуповувала б снаряди у Північної Кореї, відзначає експерт.

Раніше Фокус розповідав, що РФ не зможе створити нові МіГи під "Кинджали" після ударів по Смоленському заводу. Військовий експерт Петро Черник підкреслив, що ураження літаків МіГ-31К — це "дуже хороша" для України новина. З його слів, атаки БПЛА по ворожих об’єктах мають почастішати.