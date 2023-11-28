Это работа диверсантов: эксперт о взрыве в Челябинске и о деньгах Путина для армии (видео)

Ну мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, это очень хороший признак, потому что он показывает, что возможности украинских спецслужб расширяются в глубину территории страны-агрессора.

Related video

Взрыв на Челябинском тракторном заводе был вызван извне и есть все признаки того, что это сработала диверсионная агентура украинского ГУР (Главного управления разведки). Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Челябинский тракторный завод является одним из основных предприятий для изготовления комплектующих и запчастей для российских танков и бронетехники. Кроме того, на заводе происходят и ремонтные работы тяжелой военной техники, рассказал эксперт.

"Это был не несчастный случай или инцидент на производстве, — говорит эксперт, — Это спланированная диверсионная работа с территории самой России, к которой, возможно, были привлечены граждане РФ, которые сотрудничают с нашей разведкой по разным соображениям".

Расстояние от границы Украины до Челябинской области Фото: Скриншот

Ну мнению господина Мусиенко, это очень хороший признак, потому что он показывает, что возможности украинских спецслужб расширяются в глубину территории страны-агрессора. По словам эксперта, подобная атака состоялась и на Смоленский авиазавод, что также имеет все признаки диверсионной работы.

Расстояние от границы Украины до Смоленской области Фото: Скриншот

Помогут ли армии РФ деньги Путина деньги Путина

Что касается рекордных $100 млрд, которые Путин выделит на развитие армии РФ в следующем году, то, по словам аналитика, это лишь признак того, что оккупанты рассчитывают на долговременную войну, но эти расчеты могут быть напрасными. По словам Мусиенко, деньги — это хорошо, но надо еще чтобы они прошли всю цепь от финансов, закупки комплектующих, выработки техники, ее сборки и доставки ее в войска.

Здесь надо учитывать, что в России действия огромная коррупция, а наращивание оружия пока не наблюдается даже после того, как на военных предприятиях ввели шестидневную неделю работы. К тому же если бы все было так хорошо, то Россия не закупала бы снаряды у Северной Кореи, отмечает эксперт.

Ранее Фокус рассказывал, что РФ не сможет создать новые МиГи под "Кинжалы" после ударов по Смоленскому заводу. Военный эксперт Петр Черник подчеркнул, что поражение самолетов МиГ-31К — это "очень хорошая" для Украины новость. По его словам, атаки БПЛА по вражеским объектам должны участиться.