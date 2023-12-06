Українських дронів стало більше, а окупантам вкрай необхідне перемир'я, — ветеран Євген Дикий

У агресора теж, як і у ЗСУ, не вистачає техніки та людей, тому зараз в західній пресі вони розкручують наратив про "все пропало", стверджує експерт.

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Україна постійно наносить удари по військових та важливих об'єктах в тимчасово окупованому Криму, знищуючи важливу техніку, і росіяни розуміють, що безпечного місця там давно немає. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Євген Дикий, який проходив службу в батальйоні "Айдар" і зараз є очільником Національного антарктичного наукового центру.

Важливим моментом, за його словами, є те, що ЗСУ постійно збільшують відстань таких ударів, тому ворогу постійно доводиться перегруповуватись. Звичайно, можна завезти нову техніку, але вже не на ту саму точку, по якій був нанесений удар, тому що саме туди може "прилетіти" знову. Експерт зазначає, що ЗСУ зараз долають нестачу дронів завдяки власному виробництву, тому атаки на інфраструктуру та цінну техніку агресора будуть тільки посилюватись.

Якщо ЗСУ дозволяють собі за одну атаку використовувати понад 40 ударних дронів, то значить бар'єр у вигляді місцевої масової збірки БПЛА дійсно долається, — зазначив Євген Дикий. — Велика кількість українських дронів за одну атаку є показником конвеєрної зборки.

Але і російська армія готується до наступного року, намагаючись підвищити свій потенціал, каже фахівець, проте ситуація у них наразі скрутна. Окупанти теж мають серйозні проблеми із залізом і людьми, як і ми, акцентує ветеран АТО. Наприклад, агресору вкрай важливо скинути наші війська з лівобережжя Херсонщини, де ЗСУ облаштовують плацдарм для наступу на південь до Криму. Але вже місяць, за словами Дикого, в окупантів не виходить взяти вже готову дивізію чи бригаду і направити на цей напрямок. Доводиться збирати солдатів звід усюд, буквально ротами з різних частин всього фронту.

Рано чи пізно вони назбирають необхідну кількість бійців і поженуть їх в атаку, зазначає фахівець, але той факт, що вже місяць вони ледь-ледь нашкрябають бійців на критично важливому напрямку сигналізує, що в окупантів ті самі проблеми, що й у ЗСУ: нестача людей та техніки. Саме в цьому Євген Дикий вбачає причини інформаційної операції на Заході, де зараз просуваються проросійські наративи, що "війна зайшла в глухий кут і треба всім сідати за стіл переговорів".

На переконання експерта, це не нам, а росіянам потрібна пауза, щоб провести декілька хвиль мобілізації та накопичити техніку. Адже сьогодні все що вони випускають відразу згорає на фронті, а запасу техніки немає.

Зараз агресор може щомісяця кидати на фронт приблизно 70 танків (20 нових та 50 зі старих запасів), — стверджує Євген Дикий. — За цей же час ЗСУ спалюють від 100 до 150 танків ворога і ця різниця постійно зростає. Тому армії РФ вкрай потрібна пауза для накопичення сил і техніки.

Повний випуск розмови з Євгеном Диким незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокуса.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ хоче обійти санкції Заходу. Дочка Путіна розширюватиме вплив Кремля в Африці.