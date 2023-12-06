Селять якутів і бурятів: окупанти забирають житло в українців на Луганщині

Ані на місці, ані дистанційно законно убезпечити своє житло неможливо, бо окупаційна влада робить, що захоче, каже ексголова ЛОДА Сергій Гайдан.

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Якщо українці виїхали на підконтрольні території Україні, то є великі шанси, що їхні квартири можуть забрати окупанти й віддати комусь на свій розсуд, у тому числі й громадянам РФ, які ніколи навіть в Україні не були. Є приклади, коли люди попри всі ризики все ж намагалися повернутися на окуповані території, щоб перевірити стан своїх домівок, і були шоковані. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ексголова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдан.

Чимало українців, постукавши у двері своєї квартири в Рубіжному, Сєверодонецьку чи Лисичанську, зустрічали як мешканців представників малих народів Росії (бурятів і якутів), — стверджує Сергій Гайдан. — Такі дозволи надає окупаційна влада, і добитися українцям якоїсь правди не вдається, тому вони по суті втрачають своє майно.

На жаль, дистанційно законно убезпечити своє житло неможливо, каже ексголова Луганської обласної державної адміністрації, хіба що дійсно знаходити якісь темні схеми та домовлятися за хабарі про те, щоб вашу квартиру не забирали тв нікого туди не селили. Проте гарантій вам усе одно ніхто не дасть, бо юридичної сили такі домовленості не мають.

Проблема ще й у тому, що, продавши комусь таку квартиру, українець може нарватися на статтю Кримінального кодексу, — зазначає експерт. — Адже отримання грошей від окупантів карається законом.

Сергій Гайдан зауважує, що попри численну кількість фото про те, як окупанти "відбудовують Україну", все це більше нагадує потьомкінські села та просте відмивання грошей. Наприклад, за словами фахівця, поки ще не було окуповано Половинкине на Старобільщині, там на 70% Україна виконала відновлення очисних споруд. Із цього моменту там нічого не змінилося, що вказує на незацікавленість окупаційної влади займатися глобальними проблемами, а тільки робити картинку для ЗМІ. Ніякого капітального ремонту критичної інфраструктури так і не розпочалося.

Ексголова Луганської обласної державної адміністрації не може назвати навіть приблизну вартість зруйнованого окупантами майна на Луганщині, хоча щодо декількох об'єктів можна говорити конкретніше. Наприклад, відбудова підстанції в Кремінної коштуватиме декілька мільярдів гривень. Поновити роботу інфраструктури Попаснянського водоканалу обійдеться в понад три мільярди гривень, зазначає Гайдан.

А як порахувати, скільки шкоди окупанти нанесли аграріям, лісам, полям, екології? — запитує Сергій Гайдан. — І це ще ми не кажемо, скільки коштів треба на розмінування Луганщини.

Повний випуск розмови з Сергієм Гайданом незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що на окупованій частині Луганської області СБУ ліквідувала місцевого колаборанта Олега Попова. В СБУ заявили, що колаборант був ще й воєнним злочинцем.