Селят якутов и бурятов: оккупанты забирают жилье у украинцев на Луганщине

А ни на месте, ни дистанционно законно обезопасить свое жилье невозможно, потому что оккупационная власть делает что захочет, говорит экс-глава ЛОГА Сергей Гайдан.

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Если украинцы выехали на подконтрольные Украине территории, то есть большие шансы, что их квартиры могут забрать оккупанты и отдать кому-то по своему усмотрению, в том числе и гражданам РФ, которые никогда даже в Украине не были. Есть примеры, когда люди, несмотря на все риски, все же пытались вернуться на оккупированные территории, чтобы проверить состояние своих домов и были шокированы. Об этом в интервью Фокусу рассказал экс-глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдан.

Многие украинцы постучав в дверь своей квартиры в Рубежном, Северодонецке или Лисичанске встречали как жителей представителей малых народов России (бурятов и якутов), — утверждает Сергей Гайдан, — Такие разрешения предоставляет оккупационная власть и добиться украинцам какой-то правды не удается, поэтому они по сути теряют свое имущество.

К сожалению, дистанционно законно обезопасить свое жилье невозможно, говорит экс-глава Луганской областной государственной администрации, разве что действительно находить какие-то темные схемы и договариваться за взятки о том, чтобы вашу квартиру не забирали и никого туда не селили. Однако гарантий вам все равно никто не даст, потому что юридической силы такие договоренности не имеют.

Проблема еще и в том, что продав кому-то такую квартиру украинец может нарваться на статью уголовного кодекса, — отмечает эксперт, — Ведь получение денег от оккупантов карается законом.

Сергей Гайдан отмечает, что несмотря на многочисленное количество фото о том, как оккупанты "восстанавливают Украину" все это больше напоминает потемкинские деревни и простое отмывание денег. Например, по словам специалиста, пока еще не было оккупировано Половинкино на Старобельщине, там на 70% Украина выполнила восстановление очистных сооружений. С этого момента там ничего не изменилось, что указывает на незаинтересованность оккупационных властей заниматься глобальными проблемами, а только делать "картинку" для СМИ. Никакого капитального ремонта критической инфраструктуры так и не началось.

Экс-глава Луганской областной государственной администрации не может назвать даже приблизительную стоимость разрушенного оккупантами имущества на Луганщине, хотя по нескольким объектам можно говорить более конкретно. Например, восстановление подстанции в Кременной будет стоить несколько миллиардов гривен. Восстановить работу инфраструктуры попаснянского водоканала обойдется более трех миллиардов гривен, отмечает Гайдан.

А как посчитать, сколько вреда оккупанты нанесли аграриям, лесам, полям, экологии?, — спрашивает Сергей Гайдан, — И это еще мы не говорим, сколько средств надо на разминирование Луганщины.

Полный выпуск разговора с Сергеем Гайданом вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что на оккупированной части Луганской области СБУ ликвидировала местного коллаборанта Олега Попова. В СБУ заявили, что коллаборант был еще и военным преступником.