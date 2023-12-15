Басейни, стадіони та комплекси. Названо найвідоміші спортивні об'єкти, зруйновані ЗС РФ (фото)

Дитячі спортивні школи, стадіони та комплекси олімпійського значення знищені реактивною артилерією і балістичними ракетами. У Росії руйнування називали "ударами по скупченню техніки країн НАТО". Фокус зробив добірку найвідоміших об'єктів, де в мирний час тренувалися українські чемпіони.

Related video

Повномасштабна війна з Росією завдала колосальної шкоди спортивній індустрії України. Під час бойових дій постраждало понад 500 об'єктів спортивної інфраструктури в 15 регіонах. Орієнтовна сума збитків — близько 300 млн доларів, випливає з даних Міністерства молоді та спорту України, які є в розпорядженні Фокуса.

За даними Мінспорту на середину грудня поточного року, 402 комплекси суттєво пошкоджено, а 99 — зруйновано повністю. Найбільше руйнувань на сході України:

у Харківській області — 163 об'єкти,

у Луганській — 95,

у Донецькій — 71.

Далі йдуть Херсонська (79 об'єктів), Миколаївська (26), Дніпропетровська (16) і Київська області (15). У Києві від ракетних ударів постраждали чотири спорткомплекси. Не більше 10 об'єктів росіяни зруйнували в Сумській, Запорізькій, Житомирській та Одеській областях, а у Вінницькій і Хмельницькій — по одному в кожній.

Спортивні зали, дитячо-юнацькі спортивні школи, великі стадіони та комплекси обстрілювали з реактивної артилерії та балістичними ракетами. Міноборони РФ часто називало ці удари "розгромом скупчення військової техніки, переданої Україні країнами НАТО".

У Харкові зруйнували спортивні об'єкти олімпійського значення

Спортивний комплекс "Акварена" на вулиці Клочківській потрапив під обстріл ЗС РФ буквально з перших днів вторгнення. Це найбільший басейн у місті, де готували майбутніх призерів міжнародних змагань з плавання. У цьому комплексі тренувалася олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова.

У березні 2022 року снаряди пробили дах і розбили скляний фасад басейну.

Російські війська в ніч на 24 червня 2022 року двома ракетами "Іскандер" знищили спортивний комплекс НТУ ХПІ"Політех". Від вибухів зруйнувалися легкоатлетичний манеж, ігровий зал та кабінети викладачів.

До повномасштабного вторгнення Росії у спорткомплексі тренувалися студенти, спортсмени та майбутні олімпійці. Під час проведення змагань комплекс вміщував до 500 осіб.

У перші місяці війни був обстріляний спортивний клуб "Уніфехт". Снаряди зруйнували основну будівлю, дах та ігрові зали.

Прильоти були по палацу спорту "Локомотив" у Холодногірському районі, внаслідок яких знищено великий басейн і боксерський клуб. На цій спортивній арені тренувалися чемпіонки з синхронного плавання, виступали зірки спорту та призери Олімпіад.

Київ і область: ЗС РФ розгромили комплекс футбольного клубу "Шахтар"

Один із центрів дитячого баскетболу Києва, спортивний комплекс "Авангард", був зруйнований унаслідок ракетного удару армії Росії в березні 2022 року. На цій арені часто проводили аматорські турніри. Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах приїжджав до столиці, щоб побачити руйнування. За підсумками візиту він обіцяв підтримку українським спортсменам.

Обстрілу піддався також тренувальний комплекс "Святошино", база футбольного клубу "Шахтар". Один снаряд прилетів на тренувальне поле, а інший — у приміщення, де спортсмени зберігали екіпіровку. "Гірники" тренувалися на цій базі з липня 2014 року.

Під час боїв за Ірпінь на початку російського вторгнення в місті постраждало багато спортивних об'єктів. Повністю зруйновано Центр Федерації тенісу України, що відкрився 1 травня 2019 року. На його території розташовувалося сім відкритих кортів із ґрунтовим покриттям.

До великої війни в Центрі Федерації тенісу України проходили тренування і майстер-класи з українськими тенісистами, всеукраїнські та міжнародні змагання з професійного та аматорського тенісу.

Росіяни зруйнували Ірпінську дитячо-юнацьку спортивну школу. Після прильотів у ній згоріли зал для занять єдиноборствами та оздоровчою гімнастикою, а також навчальні кабінети.

На поле стадіону "Чемпіон", побудованого за стандартами УЄФА, прилетіло щонайменше 12 снарядів, а ще приблизно шість влучили в глядацькі трибуни. Об'єкт знаменитий тим, що на ньому виступали жіноча юнацька збірна України з футболу та чоловіча збірна з регбі.

Відомі спорткомплекси в Донецькій області

Льодовий палац у Сєвєродонецьку був символом міста й одним із найбільших в Україні. Палац міг вмістити до 5 000 глядачів, 2001 року він став базою для підготовки до Олімпійських ігор у Турині 2008 року.

Пожежа в Льодовому палаці спорту сталася під час артилерійських обстрілів ЗС РФ 9 червня минулого року і повністю знищила будівлю.

Багато спортивних об'єктів постраждало в майже повністю зруйнованому загарбниками Маріуполі. Від семи діючих спортивних комплексів залишилися практично самі руїни. Серед знакових об'єктів: футбольний стадіон "Азовсталь", комплекси "Іллічівець", "Азовмаш" та інші.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді 2024 року в Парижі. Команди отримають статус нейтральних учасників.

Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний говорив, що російські спортсмени несуть частину відповідальності за смерті українців. Мінспорту України засуджує рішення МОК щодо допуску до Олімпіади спортсменів із Росії.