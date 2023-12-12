Рано робити ставки: Трамп не зможе визначати зовнішню політику США в разі перемоги, — політолог

Військова підтримка України залежатиме від якості роботи наших відомств як з демократами, так і з республіканцями, зазначає експерт Ярослав Божко.

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Україна повинна однаково вдало працювати й з демократами й з республіканцями, щоб зміна владу у США не впливала на військову допомогу, а для цього треба вибудовувати стосунки починаючи з низькою та середньої ланки влади. Про це інтерв'ю Фокусу розповів політолог Ярослав Божко.

За словами Ярослава, у демократичних суспільствах є як сильна, так і водночас слабка сторона — обіцянки під час виборів дуже часто не виконуються в майбутньому. Поки політик не обійняв конкретну посаду він вільний говорити та обіцяти все що завгодно, наприклад, як обіцяє колишній президент США Дональд Трамп "закінчити війну в Україні за 24 години". Тим самим він намагається підколоти Джо Байдена і його адміністрацію неспроможністю по-справжньому впливати на цю війну.

"Однак на наше щастя тема виборів у США посилено корениться у внутрішньоамериканських темах, — каже політолог. — Тому зовнішню політику Трампа, якщо він прийде до влади, буде визначати саме середовище республіканців".

Це люди, які прийдуть адмініструвати в середній і вищій ланці, а не сам президент США, зазначає експерт, це керівники Міноборони, ЦРУ та інших важливих структур. Навіть більше, каже Ярослав Божко, такі люди вже роками працюють у владних структурах і є республіканцями.

"Саме ці люди будуть визначати реальний курс США на міжнародній арені, — стверджує фахівець. — Саме вони будуть при необхідності заперечувати президенту США, а тому робити ставку на передвиборчу риторику будь-якої зі сторін просто не варто".

Щодо реакції демократів на запрошення Дональда Трампа до Києва, то треба розуміти, що Україна має стосунки з США на рівні держав і коли Володимир Зеленський прилітає до Вашингтону він прилітає не до демократів, а до керівництва країни попри його партійну приналежність, зазначає політолог. Звичайно, краще б було не вибудовувати стосунки відразу з гори запрошуючи таку фігуру, як Трамп, зазначає Ярослав Божко, ліпше налагоджувати партнерство на рівні соціальних організацій, що підтримують республіканців.

"Наприклад, у республіканців є своєрідний "мозок партії" — аналітичний фонд The Heritage Foundation, — зазначає експерт. — Було б непогано, якби наші декілька великих аналітичних центрів організували туди візит науковців для налагодження стосунків. Або навпаки — запросили представників цього центру до нас".

Треба вибудовувати стосунки зсередини й знизу, акцентує політолог. Наприклад, українські студенти, доктори наук, яких багато у США, могли б сформувати певну дискусійну панель, для постійної зустрічі з представниками демократів та республіканців. Тоді вони б знали, як відрізняються думки соціуму від штату до штату, та передавали б ці дані в Україну. В майбутньому наше керівництво точно знало б, на які "кнопки" треба "тиснути", щоб отримати певний потрібний результат.

Так, це робота дуже системна та на довгі роки, відзначає Ярослав Божко, але саме такий підхід принесе кращий результат у майбутньому. Але поки що з подібним підходом наша держава трішки відстає у часі й це треба починати виправляти.

Повний випуск розмови з Ярославом Божко незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що на думку політолога Джо Байден і ЄС дотиснуть республіканців щодо допомоги Україні. Важка ситуація в парламентському середовищі США пов'язана з майбутніми президентськими виборами, але не допомогти Ізраїлю республіканці не наважаться, зазначає політолог Ігор Рейтерович.