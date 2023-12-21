НАТО наближається: Путін хоче перемовин, бо не досяг жодної цілі по Україні, — політолог (відео)

Росія попросту зав'язла в Україні й, не маючи можливостей досягнути своїх глобальних цілей, не може йти далі, атакуючи Польщу та держави Балтії, каже політолог Антон Кучухідзе.

Related video

Приняття Данією рішення дати дозвіл на розміщення баз США на своїй території сигналізує про те, що РФ своїм нападом на Україну тільки наближає НАТО до своїх кордонів, а українці консолідувались. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Антон Кучухідзе.

"Щодо самої України, то для неї навіть прибрали необхідність ПДЧ, план до членства в НАТО, — каже експерт. — А перемовини до членства України в ЄС йдуть все активніше".

Крім того, акцентує політолог, все лояльне проросійське населення в Україні або виїхало до РФ або принципово змінило позицію. Українська мова стала дійсно об'єднувальним фактором і її позиції значно посилились у суспільстві, бо людям стало огидно спілкуватись в соціумі мовою окупантів.

"Навіть лідер РФ, президент Путін, тепер розшукується Міжнародним трибуналом, що було тільки по відношенню до тиранів африканських країн, — акцентує Антон Кучухідзе. — Всі стратегічні цілі окупантів провалені, окрім тимчасового захоплення частини території".

На думку фахівця, Росія попросту зав'язла в Україні й не маючи можливостей досягнути своїх глобальних цілей не може йти далі, атакуючи Польщу та держави Балтії. А ще одним стратегічним програшем Путіна є трансформація західної та європейської політики на передачу Україні зброї та заяв про те, що саме Україна відстоює інтереси Європи на полі бою, бо ЄС чітко розуміє, що загроза Україні — це загроза для всієї Європи.

"Росії дуже потрібні перемовини не дивлячись на те, що вони, нібито, перелаштувались на військові рейки, — каже Антон Кучухідзе. — Але через ізоляцію та вимушені закупівлі "сірими" схемами їхня економіка дійсно страждає".

Тому, якщо дійсно все це розкласти на реальну ситуацію, відзначає експерт, то Росія окрім загрозливих і пустих за своєю суттю слів ні на що не здатна. Просто треба нагадати, що однією з головних вимог окупантів було повернення НАТО до кордонів 1997 року, підсумовує експерт.

Раніше Фокус писав, що Україна створила проблеми для флоту РФ. Він тепер не запускає свої ракети "Калібр", а експерт назвав можливі причини.