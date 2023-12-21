"Перші після головного": як експерти оцінили діяльність заступників Шмигаля у 2023 році

На думку експертів, опитаних Фокусом, найефективнішими віцепрем'єрами виявилися глава Мінцифри Михайло Федоров і глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

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Фокус склав Рейтинг міністрів України, куди увійшли заступники прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Профільні експерти проаналізували діяльність українських віцепрем'єрів у 2023 році.

Ефективність роботи чиновників оцінювали за 10-бальною шкалою. Потім бали за кожним міністром підсумували і розділили на кількість експертів.

Діяльність українських віцепрем'єрів експерти оцінили так:

віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров — 8 балів;

віцепрем'єр-міністр з питань відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков — 8 балів;

віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина — 7,5 бала;

віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук — 6,5 бала;

перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко — 5 балів.

Михайло Федоров — 8 балів

Діяльність міністра цифрової трансформації Михайла Федорова експерти в середньому оцінили у 8 балів. На думку засновника проєкту A.Drones Юрія Касьянова, головним досягненням чиновника 2023 року стала програма "Армія дронів".

Один із засновників групи компаній DroneUA Валерій Яковенко також відзначив ефективну роботу міністра на міжнародній арені. За словами експерта, Україна стала визначати світові тенденції в галузі технологій, пов'язаних із безпекою.

Михайло Федоров

Водночас співзасновник компанії "Бережа Сек'юріті" Костянтин Корсун вказав на деякі недоліки в роботі відомства. За словами експерта, застосунок "Дія" не відповідає основним умовам безпеки та захисту персональних даних. Він також вважає, що "IT-армія" виявилася неефективною.

Оцінювали:

Юрій Касьянов, офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник проєкту A.Drones.

Костянтин Корсун, фахівець з інформаційної безпеки, співзасновник компанії "Бережа Сек'юріті".

Валерій Яковенко, співзасновник і керуючий партнер групи компаній DroneUA.

Галина Петренко, директор ГО "Детектор Медіа".

Олександр Кубраков — 8 балів

Віцепрем'єр-міністр з питань відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков отримав від експертів 8 балів. До досягнень міністра відносять відновлення інфраструктури на звільнених територіях та організацію логістики для забезпечення обороноздатності країни.

"Укрзалізниця" впоралася навіть дуже добре. Але також я вважаю, що наскільки можливо працювали і порти, незалежно від справді воєнного стану", — зазначила керівниця громадської організації Herojam Slava Яніка Мерило.

Олександр Кубраков

Ексзаступник гендиректора з комерційної діяльності та стратегічного розвитку аеропорту "Бориспіль" вважає, що Кубракова можна називати ключовою фігурою в нинішньому уряді, його міністерство — у відновленні та розвитку України.

Зі свого боку колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян вказав на відсутність плану відновлення України, визначення стратегічних пріоритетів розвитку транспортної галузі, містобудування та регіонального розвитку.

Оцінювали:

Володимир Омелян, міністр інфраструктури у 2016-19 роках, капітан ЗСУ.

Яніка Мерило, керівниця громадської організації Herojam Slava.

Андрій Новак, голова Комітет економістів України.

Володимир Наумов, голова правління ради Центру реформ транспортної інфраструктури України.

Георгій Зубко, колишній заступник генерального директора з комерційної діяльності та стратегічного розвитку міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Ольга Стефанишина — 7,5 бала

Експерти оцінили роботу віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної на 7,5 бала. Виконавча директорка громадської організації "Європа без бар'єрів" Ірина Сушко вважає, що головне досягнення відомства Стефанішиної в тому, що в умовах повномасштабної війни Україна стабільно і передбачувано рухається в бік ЄС.

Ольга Стефанишина

Водночас експерт-міжнародник Олександр Хара зазначив, що оцінити результат роботи віцепрем'єра складно, бо на рішення ЄС щодо України впливає діяльність усього суспільства і влади. Крім того, на ставлення європейських країн до Києва вплинула російська агресія.

"Вона — технократ, без політичних амбіцій, їй вдалося з легкістю вбудуватися в команду президента і довго залишатися на своєму місці", — сказав Фокусу експерт-міжнародник Вадим Трюхан.

Оцінювали:

Володимир Горбач, аналітик інституту Євроатлантичного співробітництва.

Ірина Сушко, виконавчий директор громадської організації "Європа без бар'єрів".

Вадим Трюхан експерт-міжнародник, колишній директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Олександр Хара, заступник голови правління Інституту стратегічних чорноморських досліджень.

Ірина Верещук — 6,5 бала

Діяльність віцепрем'єрки та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук експерти оцінили в 6,5 бала. Юрист-міжнародник Борис Бабін вважає, що Верещук здатна оперативно проводити урядові рішення.

Ольга Скрипник із Кримської правозахисної групи згадала про те, що у 2023 році було ухвалено Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення, розпочалися процеси оновлення закону про забезпечення прав і свобод переміщених осіб, розроблення стратегії державної політики з відновлення влади та реінтеграції деокупованих територій України.

Ірина Верещук

"Вона не боїться складних тем і регулярно порушує питання, які загалом непопулярні у владі. Багато питань вирішуються в "ручному режимі", — зазначила експертка Центру прав людини ZMINA Олена Луньова.

При цьому Луньова вказала на те, що міністерство досі намагається зрозуміти межі свого мандата. За її словами, 2022 року він фактично розширився до території всієї країни і на всі сфери соціального життя.

Оцінювали:

Борис Бабін, юрист-міжнародник, представник президента в АР Крим у 2017-2018 роках.

Олена Луньова, експертка Центру прав людини ZMINA.

Олександр Павличенко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи.

Юлія Свириденко 5 балів

Середня оцінка діяльності першого віцепрем'єр-міністра та міністра економіки України Юлії Свириденко склала лише 5 балів. Думки експертів про роботу відомства під керівництвом Свириденко були переважно критичними через відсутність конкретних досягнень.

"Багато зустрічей з іноземцями та бізнесом, але незрозуміло, що можна поставити в заслугу", — констатував експерт економічних програм Українського інституту майбутнього Данило Монін.

Юлія Свириденко

До недоліків роботи міністерства експерти віднесли відсутність стратегічного бачення розвитку економіки, допущення протестів польських аграріїв і перевізників на кордоні, а також недостатні дії щодо залучення коштів іноземного бізнесу для відновлення країни.

Оцінювали:

Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Данило Монін, експерт економічних програм Українського інституту майбутнього.

Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital.

Тарас Козак, засновник і президент інвестиційної компанії УНІВЕР.

Андрій Новак, голова Комітету економістів України.

Повний Рейтинг Фокуса "Уряд воєнного часу. Як впорався Кабінет міністрів зі своєю роботою у 2023 році" читайте за посиланням.