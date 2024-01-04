Вдень — служба в армії, ввечері — YouTube: що кажуть військові про призов блогерів до ЗСУ

Перетворення лідерів думок на рупор мобілізації — хороша ідея для пропаганди. Але звільнення їх від служби за допомогу армії грошима і зборами — прирівнюється до відкупу і порушує соціальну справедливість. Фокус запитав у військових, що дасть фронту призов блогерів у ЗСУ.

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Українські військові запропонували популярним блогерам довести, що служити в армії — це честь. Заступник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко та офіцер управління 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Дмитро на псевдо "Дипломат" упевнені, що інфлюенсерам треба сходити до військкоматів, пройти військово-лікарську комісію. Нібито це має спонукати українців змінити ставлення до мобілізації.

"Ми не говоримо про те, щоб одразу піти на фронт і стріляти, або в учебку. Просто сходити, оновити свої дані, пройти ВЛК. Заходить людина, наприклад Міша Лебіга (відомий стример і блогер, зібрав понад 8,3 млн грн на безпілотники, — ред.), у нього в сторіз постійно про те, що він десь п'є, веде розгульний спосіб життя. Молоде покоління дивиться і думає: "Якщо він так відпочиває, гуляє і донатить, то і ми так можемо, чого ви нас кличете у військкомати", — зауважує Коваленко.

Військові закликають блогерів із мільйонною аудиторією сходити в ТЦК і подати українцям приклад

Блогерам із багатотисячною або мільйонною аудиторією просто потрібно показати приклад: "не веселитися і бу***ти, а зробити так, щоб наші діти не воювали, а жили в мирній країні", додав Дмитро "Дипломат".

"Пройдіть ВЛК, підіть у учебку. Вам це додасть класну аудиторію, будете летіти по трафіку і по всьому, покажете приклад, зробите користь для держави", — запевняють військові.

Де знадобляться навички блогерів?

Варто зазначити, що українські блогери з перших днів російського вторгнення допомагали ЗСУ власними грішми, організовували збори на військові потреби і закликали підписників долучатися. Але є й негативні приклади. Блогер Мирослав Олешко втік з України за кордон. За даними слідства, він виїхав з України в серпні 2023 року за підробленою довідкою з ТЦК.

Інші блогери заради популярності та переглядів викладали в мережу прильоти російських ракет і роботу засобів ППО, допомагаючи ЗС Росії коригувати вогонь.

З огляду на вміння стримерів та інфлюенсерів, в армії їхні навички стануть у пригоді не в окопах або танках, а в пресслужбах бойових підрозділів, каже Фокусу офіцер ЗСУ і нардеп 8-го скликання Ігор Лапін.

"Використовувати живу силу треба максимально ефективно, навички блогерів дуже потрібні. Є в ЗСУ управління цивільно-військового співробітництва, що відповідає за комунікацію з цивільними, родичами загиблих. Удень блогер може нести службу в армії, а ввечері — вести YouTube-блог, контент не постраждає", — уточнює військовий.

Схожий підхід можна застосувати і до фахівців з IT-сфери. Розробників програмного забезпечення можна залучити до сектору кібербезпеки, створення алгоритмів для систем ППО і наведення дронів.

Звільнення від мобілізації за донати для ЗСУ прирівнюється до відкупу від мобілізації і порушує принципи соціальної справедливості. Схема схожа на ініціативу влади забронювати співробітників компаній, які платять 6 тисяч гривень ПДФО на місяць. Щоб сплатити цю суму податку, "біла" зарплата має бути близько 33,4 тисяч гривень.

З медика в гранатометники: безладна мобілізація призводить до великих втрат

Коефіцієнт корисної дії людини будь-якої професії визначається тим, де вона краще себе проявляє. Якщо блогеру вдається збирати багато грошей і передавати їх військовим, йому не варто сидіти в окопах, вважає командир взводу вогневої підтримки 1-ї роти спеціального призначення 20-го окремого батальйону Дмитро Худенко.

На його думку, блогерам не дадуть нормально працювати у військових частинах. Потрапивши на службу, не можна розповідати про внутрішні проблеми бойового підрозділу. Командири дозволять говорити виключно про хороші речі та перемоги.

Худенко в бесіді з Фокусом акцентує увагу на недостатньому рівні підготовки мобілізованих.

"Навіщо привозити в навчальні центри людей, яких там практично не готують? Два-три дні призовників на фронті обернуться суцільними втратами. Навіщо це потрібно? На наших полігонах бійця не підготують нормально за один місяць", — пояснює військовий.

Командир вважає, що шукати підготовлених людей потрібно не в середовищі блогерів, а в тилових військових частинах і департаментах. Крім цього, необхідно вирішити ще одну важливу проблему — багато людей потрапляють в армію і не отримують свою спеціальність.

"Зі мною приїхав у частину медик, хлопець нещодавно закінчив інтернатуру. Йому дають РПГ і кажуть: "Ти — гранатометник". Добре, що начмед у батальйоні нормальний попався. Підняли цю тему, він забрав його до себе. Але хтось же направив до нас медика як гранатометника", — зауважує він.

Зазначимо, що 2023 року українці, зокрема й завдяки блогерам, які постійно рекламують різні збори, переказали найбільшим фондам України на допомогу військовим 15,7 мільярда гривень. Фонд "Повернись живим" отримав 4,5 млрд гривень станом на 30 грудня, фонд Сергія Притули — 1,99 млрд гривень із січня до листопада 2023 року, а платформа United24 — 9,2 млрд гривень.

Гроші пішли на постачання Сил оборони України дронами, транспортом, медичним обладнанням, оптикою і зв'язком.

Нагадаємо, співробітники СБУ поспілкувалися з блогеркою і співачкою Аліною Масловою, яка проживає в Москві. Дівчина приїхала із сім'єю відпочивати в Карпати.

Фокус раніше писав про початок обговорення законопроекту щодо зміни системи мобілізації в Україні. Нардепам говорили, що мобілізація — це "об'єктивна складова війни".