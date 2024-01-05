Весь російський ВПК має палати до Сахаліну: Братчук про знищення літаків Су-34

В Криму багато військових аеродромів і по них треба бити, адже ворог там обов'язково зосередить свої сили. Суттєвою допомогою ЗСУ в Криму є діяльність партизанського руху "Атеш", зазначає речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Періодичне знищення винищувачів та бомбардувальників Су-24, Су-30 та Су-34 є потужним ударом по ворогу, адже поновити авіапарк таких складних літаків в умовах технологічних санкцій дуже важко. А ще це величезний моральний удар по російському ВПК, адже тепер агресор знає, що навіть у Челябінську "є наші люди". Про це в інтерв'ю Фокусу заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Я взагалі прихильник того, що весь російський ВПК має палати від українських кордонів до кордону Сахаліну, — зазначає військовий. — Навіть це незначні електропідстанції чи дрібне обладнання має горіти й винищуватись, адже все це впливає на логістику та моральний стан ворога".

Звичайно, літаки Су-34 є великою загрозою для ЗСУ на Півдні, тому що саме вони наносили удари по лівому берегу, зазначає Сергій Братчук. За останній час вдалось знищити п'ять таких літаків, що прирівнюються за втратами до танкової бригади.

Водночас в окупованому Криму багато військових аеродромів, по яких треба наносити ракетні удари, адже там ворог обов'язково зосередить свої сили, каже речник добровольців. І в цьому може суттєво допомогти саме партизанський рух.

"Робота кримського підпілля "Атеш" яскраво демонструє, що Україна не пішла з Криму, — акцентує Сергій Братчук. — Мало того, українські партизани дійшли вже до Челябінська".

Але, за словами речника добровольчої армії "Південь", не треба сподіватись, що через роботу партизанів чи якісь диверсії, чи наслідку українських ударів по інфраструктурі у Росії розпочнеться якась революція. Сергій Братчук вважає, що переконувати рабів у неправоті свого власника, що їх годує — дурна справа. Нам треба своє робити й бити саме по ВПК, логістиці та військових об'єктах послабляючи окупантів.

Повна розмова з Сергієм Братчуком незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що українське ГУР підтвердило ліквідацію винищувача РФ під Челябінськом. У ГУР заявили, що причини загоряння літака уточнюються.