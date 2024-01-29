ІЛ-76 могла збити українська ППО, але є декілька незрозумілих моментів, — Леонід Швець (відео)

Росія навряд чи пожертвувала своїм літаком та пілотами заради пропаганди, але активно відпрацьовує цю катастрофу у пресі. Попри будь-які заяви в подальшому обміні полоненими зацікавлені обидві країни, зазначає політичний оглядач.

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В ситуації із падінням російського ІЛ-76 Росія не отримає жодної міжнародної вигоди, хоча грамотно працює по цій темі в інформаційному полі на всіх рівнях. Головним залишається питання — чи були на літаку українські полонені. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політичний оглядач Леонід Швець.

На його думку, є можливість того, що літак дійсно збила ППО України, адже неодноразово заявляла, що слідкує за військовою авіацією агресора, яка може постачати до Бєлгорода ракети для обстрілів Харкова. До того ж росіяни відразу почали висувати саме одну версію, а не як завжди замовчувати падіння своїх літаків.

"Судячи із заяв української сторони можна відмітити, що не було конкретної відмови, що це точно не наша ППО, — акцентує Швець. — А зараз залишається невідомим, чи були там наші полонені й, чи попередив агресор Україну, що вони летять саме на цьому літаку".

Політичний оглядач зазначає, що падіння ІЛ-76 можна вважати або трагедію, якщо там дійсно були полонені, або вдалою роботою нашої ППО, якщо там був військовий вантаж і російський екіпаж. ІЛ-76 доволі коштовний літак і збудувати подібний не так вже й просто не говорячи вже про цінність досвідчених пілотів, які в ньому загинули.

"Я не думаю, що росіяни навмисно пожертвували таким літаком і екіпажем для створення якоїсь пропагандистської картинки, — зазначає експерт. — Крім того, це б'є по репутації російської армії та протиповітряних сил, які не змогли відвернути подібний удар".

Крім того, за словами Швеця, Росія й досі зацікавлена в обміні полонених не дивлячись на будь-які гучні заяви. Інколи в український полон потрапляють дійсно цінні кадри, які потрібні Кремлю. Важливість обміну залишається актуальною для обох сторін, відзначає експерт.

Поки що залишаються незрозумілими багато факторів, каже Швець. Наприклад, теоретично могло бути таке, що ГУР знав про обмін, а до ППО України ця інформація не дійшла. Під час війни часто один сусідній підрозділ не знає, що робить інший, і, на жаль, це може призвести до людських жертв, зазначає політичний оглядач.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов інформував, що Росія звинувачує у катастрофі Україну, але залишається низка незрозумілих чинників. Зокрема, ворожа сторона не оприлюднила кадри, на яких було б видно тіла великої кількості загиблих, про яку вона заявляє.