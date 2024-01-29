ИЛ-76 могла сбить украинская ПВО, но есть несколько непонятных моментов, — Леонид Швец (видео)

Россия вряд ли пожертвовала своим самолетом и пилотами ради пропаганды, но активно отрабатывает эту катастрофу в прессе. Несмотря на любые заявления в дальнейшем обмене пленными заинтересованы обе страны, отмечает политический обозреватель.

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В ситуации с падением российского ИЛ-76 Россия не получит никакой международной выгоды, хотя грамотно работает по этой теме в информационном поле на всех уровнях. Главным остается вопрос — были ли на самолете украинские пленные. Об этом в интервью Фокусу заявил политический обозреватель Леонид Швец.

По его мнению, есть возможность того, что самолет действительно сбила ПВО Украины, ведь неоднократно заявляла, что следит за военной авиацией агрессора, которая может поставлять в Белгород ракеты для обстрелов Харькова. К тому же россияне сразу начали выдвигать именно одну версию, а не как всегда замалчивать падение своих самолетов.

"Судя по заявлениям украинской стороны можно отметить, что не было конкретного отказа, что это точно не наша ПВО, — акцентирует Швец, — А сейчас остается неизвестным, были ли там наши пленные и, предупредил ли агрессор Украину, что они летят именно на этом самолете".

Политический обозреватель отмечает, что падение ИЛ-76 можно считать или трагедией, если там действительно были пленные, или удачной работой нашей ПВО, если там был военный груз и российский экипаж. ИЛ-76 довольно ценный самолет и построить подобный не так уж и просто не говоря уже о ценности опытных пилотов, которые в нем погибли.

"Я не думаю, что россияне намеренно пожертвовали таким самолетом и экипажем для создания какой-то пропагандистской картинки, — отмечает эксперт, — Кроме того, это бьет по репутации российской армии и противовоздушных сил, которые не смогли предотвратить подобный удар".

Кроме того, по словам Швеца, Россия до сих пор заинтересована в обмене пленных несмотря на любые громкие заявления. Иногда в украинский плен попадают действительно ценные кадры, которые нужны Кремлю. Важность обмена остается актуальной для обеих сторон, отмечает эксперт.

Пока остаются непонятными многие факторы, говорит Швец. Например, теоретически могло быть такое, что ГУР знал об обмене, а до ПВО Украины эта информация не дошла. Во время войны часто одно соседнее подразделение не знает, что делает другое, и, к сожалению, это может привести к человеческим жертвам, отмечает политический обозреватель.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов информировал, что Россия обвиняет в катастрофе Украину, но остается ряд непонятных факторов. В частности, вражеская сторона не обнародовала кадры, на которых были бы видны тела большого количества погибших, о которой она заявляет.