НПЗ окупантів не позаздриш: ЗСУ працюють над дроном, який може пролетіти 3 000 км, — Віктор Ягун

Таку дальність мають поки що тільки розвідувальні безпілотники України, але інженери вже працюють, щоб БПЛА літакового типу оснастити боєприпасами. Удари по російських НПЗ будуть продовжуватись, вважає генерал-майор запасу СБУ.

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Не тільки СБУ, але й інші структури Сил оборони України працюють над тим, що завдавати ударів по паливній інфраструктурі ворога. Подібні акції, що знекровлюють постачання пального до російської армії точно не будуть останніми. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

За його словами, подібні удари будуть наноситись не тільки по нафтопереробних заводах, але й по всьому логістичному ланцюгу ворога. Це дозволить зменшити кількість грошей отриманих від експорту нафти та ускладнить забезпечення пальним власної армії, що намагається окупувати Україну.

"ЗСУ не б'ють по школах, церквах чи житлових будинках, а НПЗ забезпечує життєдіяльність ВПК агресора, — каже Ягун. — Навпаки, так звана "високоточна зброя" РФ б'є куди завгодно, вбиває мирних українців".

Експерт зазначає, що у Росії є велика проблема з системами протиповітряної оборони, адже захистити всю країну від прильоту дронів маючи таку велику площу просто неможливо. Звичайно, ворог намагається перекрити ППО основні напрямки та критично важливі для них об'єкти, але Сили оборони України вже має системи, що можуть літати й на 3 тисячі кілометрів в тил Росії, але поки що це тільки розвідувальні БПЛА.

"Проте залишається узгодити співрозмірність паливної частини подібної системи до її бойової частини, адже чим більше дальність, тем менший заряд може нести дрон літакового типу, — зазначає генерал-майор запасу. — Але зараз наші фахівці працюють над вирішенням подібного питання".

Нагадаємо, 29 січня в пресслужбі ССО розповіли, що на Запорізькому напрямку українські військові знищили російські опорні пункти за допомогою безпілотника, а на їхнє місце встановили український прапор. Також було уражено важку російську техніку й особовий склад ЗС РФ.

3 лютого в ЗМІ повідомили, що в Україні намагаються створити мільйон дронів на потужностях маленьких підприємств. Це необхідно для того, аби перекрити дефіцит боєприпасів, який виник через затримки із Заходу.